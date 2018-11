Vodafone presenta bit: su 'anti O2' con servicios y precios 'sencillos'

Vodafone ha presentado este lunes 'bit', su estrategia anti O2, la segunda maca de Telefónica que comercialmente echó a andar después del verano. El objetivo de la británica es reforzar su oferta intermedia con nuevos servicios centrados totalmente -venta y atención telefónica- en el segmento digital y una nueva marca que haga frente a la competencia y no sólo a Telefónica.

Vodafone bit, la tercera marca de la operadora, quiere ganar terreno tras la guerra comercial del verano en la que los paquetes de fútbol de Telefónica y Orange fueron los protagonistas. La propuesta ha sido presentada por Andrés Vicente, director de Unidad Negocio de Particulares de Vodafone, quien ha centrado los servicios en una apuesta lo más sencilla posible, 100% digital y sin complicaciones.

25 gigas por 25 euros

Vicente ha indicado que bit está entrado en el tipo de cliente que se autosegmenta muy bien y que es 100% digital. La oferta contará solo con dos planes -al mismo estilo de O2-, el primero solo móvil con 25 gigas y 25 euros IVA incluido y una oferta de móvil mas fibra con 25 gigas de móvil y 100 megas en el hogar por 50 euros.

Vodafone presenta su tercera marca intermedia, dejando Lowi para un segmento de clientes de bajo coste y One para sus productos convergentes. De esta manera, Vicente ha indicado que no espera que bit recorte clientes a sus actuales propuesta. Ha indicado que el objetivo es ganar abonados en otros operadores cubriendo un segmento no visto hasta ahora por la compañía.

Guerra del fútbol

En su opinión, la apuesta por una relación totalmente digital con el cliente va a ser una dinámica en el mercado a corto plazo en todas las marcas y va a realizar una aportación "muy grande" en el medio y largo plazo.

Respecto de la guerra del fútbol, Vicente ha indicado que -como ha publicado EL ESPAÑOL- la pérdida de clientes se ha ralentizado en la última semana del mes de octubre y que esperan que vuelva a la normalidad la captación de clientes a partir del mes de noviembre.