El caso del asesor de empresas preocupado por la deriva económica de Sánchez

Dije que el lunes empezaba, y así lo hice. No era ponerme a dieta, que eso lo doy por perdido, era arrancar las llamadas a todos los contactos con los que me reencontré o me encontré en los Premios de EL ESPAÑOL. Así que estos días he tenido ya los primeros cafés con algunas de las personas que allí estuvieron.

Una de ellas me recibía en al lado del Santiago Bernabéu, en un discreto restaurante de esos donde se cierran negocios a las hora de comer. Allí estaba yo escuchando a mi interlocutor, que resultó ser uno de los principales asesores de operaciones de compra-venta empresarial que hay en este país.