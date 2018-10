Ábalos: "El ministerio de Fomento hace patria porque vertebra el territorio"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aprovechó el I Foro Ferroviario EL ESPAÑOL ‘Innovación y Liberalización del transporte ferroviario' para hacer una defensa a ultranza de la importancia de las infraestructuras como bien estratégico para España. Así, el ministro lanzó un mensaje a toda la clase política donde invitó a sacar a las infraestructuras de la pelea política y a hacer un frente común.

Ábalos defendió la necesidad de que las políticas en infraestructuras no miren a ideologías ni intereses partidistas. Para el mandatario el carácter vertebrador del ferrocarril lo hace un componente vital para la salud del país. “Tenemos que ser capaces de tener un plan de infraestructuras nacional que no dependa de quién está en el Gobierno. Las infraestructuras son una herramienta para llevar la igualdad a todos los rincones del país. Un ciudadano no puede tener más oportunidades por vivir en un sitio u en otro. Las infraestructuras son claves para esto”.

El mandatario quiso poner en contexto histórico el momento actual. “Desde su arranque en 1848, el tren ha ayudado a desarrollar vidas y negocios. En los próximos años, con el marco de la liberalización, esto se va a intensificar aún más. Las infraestructuras van a ser fuente de riqueza y esto hace que no puedan depender de ideas que no miren el conjunto”.

Impacto de las infraestructuras

El Ministro quiso poner en valor las reivindicaciones que recibe en distintos puntos del país. “Recorro los distintos puntos de la geografía española cada semana y esto me ayuda a ser muy consciente del impacto que una carretera, una línea de tren tiene en el día a día de los ciudadanos”.

En su contacto con políticos locales, directivos de las empresas y los ciudadanos de los distintos municipios que visita, el ministro está detectando cómo una buena planificación puede impactar de forma muy positiva en los ciudadanos.

Del mismo modo, el ministro quiso hacer hincapié en la oportunidad que la apuesta por la innovación puede tener en el desarrollo de las infraestructuras. Así se mostró comprometido con promover el enriquecimiento del ecosistema potenciando la colaboración entre los centros tecnológicos, las universidades con Renfe y Adif en proyectos de I+D+I que ayuden a que el sector ferroviario siga estando en la vanguardia mundial.

EL ESPAÑOL ha organizado este martes el I Foro Ferroviario 'Innovación y Liberalización del transporte ferroviario' en el Hotel Intercontinental de Madrid en colaboración con Ashurst y Bombardier.