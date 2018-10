Orange defiende su crecimiento de abonados de fútbol: "No es un juego de seis semanas"

El fútbol ha vuelto a estar en el centro del debate durante la comparecencia del CEO de Orange España Laurent Paillassot, en la presentación de los resultados trimestrales de la compañía realizada este jueves. La operadora ha ganado 46.000 clientes de televisión entre julio y septiembre, con la campaña de captación en los niveles más agresivos que se recuerden para un verano y gracias por su fuerte apuesta comprando los derechos de la Champions y El Partidazo, algo que no hizo Vodafone.

Sin embargo, la cifra está por debajo de los 200.000 clientes que la propia Orange se puso como objetivo -la mitad de los clientes de fútbol de Vodafone- antes de comenzar el verano. Frente a estos datos, el CEO de Orange en España ha indicado que su objetivo es crecer en valor, y que por tanto, no podían engordar sus cifras “a cualquier precio”. “Nosotros hemos elegido el crecimiento que hemos querido tener y en él no entran promociones del 50% gratis por un año que no tienen ningún sentido para nosotros”.

Paillassot ha recordado además que estamos en una lucha de largo plazo. “No estamos en un juego de seis semanas”. Ha indicado también que durante el mes de octubre se siguen produciendo muchas altas relacionadas con la Champions y no ha dudado en calificar la actual situación -con solo dos operadores con todo el fútbol- como mucho mejor que cuando Vodafone también competía con los mismos contenidos.

Crece el Ebitda

Respecto de la rentabilidad de estos contenidos y pese a que no dan cifras trimestrales de Ebitda en España ha adelantado que este nivel de crecimiento “controlado” y centrado en la calidad y en agregar valor les permitirá cerrar el año 2018 con un Ebitda en la línea del crecimiento semestral y “muy cerca del 10% de mejora”. Todo ello tras crecer en este apartado durante este trimestre.

De hecho, ha confirmado que actualmente asumen el 20% del coste de la Champions y El Partidazo -el 14% de los ocho partidos de Liga que todavía tiene también Vodafone- y que el crecimiento en ingresos por abonados del fútbol ha estado muy por encima de esta cifra. Si sumamos los costes proporcionales de estos tres paquetes a Orange le tocará pagar este año una factura de unos 211 millones de euros por todo el fútbol.

Con todo, Orange seguirá confiando en el fútbol como motor de desarrollo de su apuesta convergente y de contenidos de televisión. Según ha indicado Diego Martínez, director financiero de Orange, en tres años han triplicado sus clientes de televisión gracias a estos contenidos, tras pasar de 215.000 en tercer trimestre de 2015 hasta los 685.000 del tercer trimestre de 2018. Ha indicado además que el 70% de sus clientes de televisión ya tienen fútbol.

Impacto de la guerra comercial

Respecto de sus ingresos, en el trimestre han crecido un 1,4% hasta los 1.340 millones de euros. Paillassot reconoció que, pese a este crecimiento, los ingresos minoristas -que se generan en clientes residenciales- han sufrido un estancamiento y que los convergentes han mejorado solo un 0,8%, principalmente por la guerra comercial y las fuertes rebajas que “dentro de un entorno controlado” han tenido que realizar para mantener la competitividad.

Indicó que esta ralentización no ha podido compensar la caída continua del solo fijo y solo móvil, pero que consolida las bases para un crecimiento en los próximos trimestres cuando se termine la tendencia actual del mercado de hacer agresivas rebajas de precios. En este sentido, el CEO de Orange España, valoró positivamente que algunas promociones comiencen a finalizar y confió en que el mercado recupere la normalidad en el mediano plazo.

¿Subidas de precios? En este sentido, Paillassot valoró positivamente la reordenación de los paquetes de Movistar que en algunos casos han significado el aumento del precio en algunos productos al ofrecerse más servicios. De hecho, indicó que uno de los objetivos de Orange es poder incorporar nuevos servicios a sus paquetes convergentes en el futuro, aunque indicó que aún es pronto para dar novedades.