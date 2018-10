Las claves de la guerra comercial que abre la nueva oferta Fusión de Telefónica

Telefónica ha vuelto a reinventar sus paquetes convergentes en el sexto aniversario del lanzamiento de Fusión. El objetivo del nuevo portfolio presentado el pasado jueves es rentabilizar los derechos deportivos adquiridos antes del verano entre los que destaca con brillo propio la Champions League y la Europa League. La compañía ha salpicado con deporte todos sus nuevos paquetes en un intento por atraer y fidelizar clientes.

Un movimiento que, según la operadora, tiene dos objetivos: simplificar la oferta disponible para los clientes, al pasarse de diez a seis productos, y, por otro, facilitar el acceso a uno de los contenidos más demandados por los clientes, el fútbol. Como bonus track, la compañía también ofrece 600 megas de fibra para todos los paquetes y el nuevo descodificador UHD para las nuevas altas, el aparato que permitirá ver Netflix, contenidos en 4K y la nueva interfaz que prepara Movistar+.

Estas ofertas se deberán traducir en que Movistar le dé un nuevo giro a la política comercial de la compañía, profundizando su dependencia de los contenidos audiovisuales y abriendo una nueva etapa después de la guerra del fútbol del verano en la que registró sus mejores datos de portabilidad, tanto fija como móvil, de la historia reciente de la operadora.

No se cambian los paquetes...

Como principal actor del mercado, esta nueva política obliga a sus principales competidores a mover ficha, o al menos a plantearse la viabilidad de sus actuales estrategias. El nacimiento de Fusión en octubre de 2012 abrió a la puerta a los paquetes convergentes de las operadoras españolas. Después de Fusión, tanto Orange como Vodafone hicieron cambios y ahora sus ofertas quíntuple play son los ejes de su oferta comercial.

Con todo, en esta oportunidad las operadoras preguntadas por EL ESPAÑOL han preferido poner paños fríos. “La oferta de Telefónica se ha venido como una revolución de Fusión, aunque realmente estamos ante una nueva alza de tarifas que implica aumentar servicios, pero pagar más por cada paquete”, indican desde un competidor que ha preferido no ser identificado.

Respecto de sus pasos a seguir, al menos dos compañías del sector con ofertas convergentes han confirmado a este periódico que por el momento no se plantean realizar movimientos en este sentido y que ahora no se plantean remodelar sus paquetes para seguir la estela de Telefónica. “Estamos contentos con nuestra oferta, porque creemos que cubre la actual demanda del sector”, indican a este diario.

...pero se trabaja en nuevas estrategias

Esto no significa que los competidores de Movistar se queden sin hacer nada. No modificarán de momento sus paquetes convergentes, pero sí siguen trabajando en maneras de hacer más atractiva su oferta, vía precios o mediante promociones. Recordemos que las telecos vienen de un duro verano en el que han realizado importantes descuentazos y, por tanto, la situación actual no llama a extender en el tiempo los paquetes a mitad de precio que se vieron en los meses de verano.

De hecho, tanto Vodafone como Orange han criticado de forma pública el negativo efecto que podría tener la guerra de precios en sus cuentas. No obstante, en el ultracompetitivo mercado de las telecos, el que no mueve ficha puede correr el riesgo de quedarse relegado y perder clientes de manera masiva. Así, las dos operadoras han visto cómo en verano han perdido clientes -en el caso de Vodafone- o han ganado menos de lo esperado, como Orange.

Precisamente, el mismo día que se conocieron las cifras de portabilidad de septiembre Orange lanzó una nueva oferta para atraer abonados de fútbol con Champions y Liga. En el caso de Vodafone mantienen los descuentazos con su paquete de televisión, para evitar la fuga de clientes tras no contratar contenidos de fútbol para esta temporada.