Hyperloop tendrá lista en 2019 su primera cápsula de la mano de Airtificial

España ha sido durante las dos últimas décadas un país referente a nivel mundial tanto en la alta velocidad ferroviaria como en los proyectos más innovadores de la industria aeronáutica.

En este tiempo, por las vías españolas han realizado sus viajes inaugurales trenes de última generación capaces de alcanzar velocidades comerciales de 350 kilómetros por hora. Unos AVEs, con sus respectivos sistemas de señalización, también referentes a nivel mundial, que nacieron de la colaboración entre líderes internacionales como Bombardier o Siemens y empresas españolas como Talgo o CAF.

Del mismo modo, la industria aeronáutica española ha jugado un papel clave, gracias sobre todo a la fibra de carbono, en los aviones de última generación de Airbus. Tanto el A380, el avión comercial con mayor capacidad de pasajeros, como el A350, el avión bimotor capaz de recorrer en alguna de sus versiones 18.000 kilómetros en 20 horas, cuentan con ADN español.

Pero, como en casi todas las industrias, las disrupciones cada vez van más rápido y no se puede vivir del pasado. La siguiente meta de la industria del transporte es ser capaz de crear vehículos que consigan velocidades superiores a 1.200 kilómetros por hora. Un reto que ya consiguió fugazmente la aviación comercial de mano del Concorde y que ahora los avances tecnológicos de materiales y propulsión pueden convertir en realidad de cara a las próximas décadas.

En esta carrera para materializar el futuro del transporte Airtificial, compañía resultante de la fusión de Carbures e Inypsa, ha conseguido dar uno de los primeros pasos para hacer realidad lo que hasta ahora sólo existía en recreaciones 3D e infografías.

Hyperloop y Airtificial han mostrado la primera versión de su cápsula para pasajeros. Un hito a nivel mundial con origen en el Puerto de Santa María, Cádiz, que se convierte en el primer concepto de Hyperloop que se materializan a tamaño real.

Ahora la cápsula será entregada al centro de investigación y desarrollo de Hyperloop en Toulouse, Francia, donde se ensamblará y se realizará la integración adicional en el sistema, antes de ser usada en las primeras pistas comerciales.

Un camino duro para Carbures

Para el Presidente de Airtificial y fundador de Carbures, Rafael Contreras el camino hasta el día de hoy no ha sido fácil: "Nos dijeron que no se podía crear una empresa. La creamos. Nos dijeron que no podíamos internacionalizarnos. Nos internacionalizamos. Nos decían que no podíamos salir a Bolsa. Salimos a Bolsa. Nos dijeron que no nos podíamos hundir. Nos hundimos. Nos dijeron que no nos podíamos recuperar. Nos recuperamos. Después de estos 15 años estamos aquí en un día histórico para el futuro del transporte mundial".

Contreras aprovechó el evento para resaltar la figura de Manolo Galán, catedrático de la Universidad de Cádiz, donde nació su compañía inicial y persona que ha sido su mentor en este camino: “Como diría Manolo Galán lo que van a ver hoy lo hicimos porque no sabíamos que era imposible”.

Lista para pasajeros en 2019

Dirk Ahlborn cofundador y CEO de Hyperloop destacó que“la creación de la cápsula representa un viaje de más de un año con los mayores expertos en diseño, ingeniería y desarrollo de materiales de vanguardia. En sólo cinco años hemos solucionado y mejorado todas las necesidades tecnológicas de Hyperloop con nuestro nuevo sistema de levitación, bombas de vacío, baterías y componentes inteligentes. Esta cápsula formará parte del sistema de transporte más eficiente jamás creado”.

El siguiente paso del proyecto ahora se centrará en la experiencia de los pasajeros: “En 2019, la capsula estará completamente optimizada y lista para los pasajeros” añadió Bibop Gresta, presidente y cofundador de Hyperloop.

Un reto en el que la parte de la regulación va a jugar un papel vital: “Hemos tomado medidas importantes para resolver las regulaciones gubernamentales con nuestras pautas de certificación de seguridad y marcos de seguros, estamos más cerca que nunca de traer Hyperloop al mundo”, añadió Gresta.

21.000 horas hábiles de ingeniería

La cápsula “Quintero One” de Hyperloop supone un hito ingenieril difícil de encasillar. Cuenta con una longitud de 32 metros, una cabina interior de 15 metros y un peso de 5.000 kilogramos. Del mismo modo, el vehículo cuenta con 72 sensores y 7.200 metros cuadrados de fibra.

En este proyecto se han utilizado 21.000 horas hábiles de ingeniería, 5.000 horas hábiles de montaje, 82 paneles de fibra de carbón.

La cápsula ha sido fabricada casi en un 85% en fibra de carbono. Airtificial ha construido la estructura de la cápsula en sus plantas aeroespaciales de Jerez y Puerto de Santa María.

Ahora la siguiente etapa tiene parada en Toulouse. En 2019 tendrá que estar lista para realizar las primeras pruebas con usuarios. Una parada intermedia de cara al destino final del proyecto: La Expo 2020 de Abu Dhabi donde está previsto que se inaugurará la primera línea comercial.