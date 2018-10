El expresidente de El Corte Inglés lanza su propia empresa de distribución

El expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno no quiere perder ni un minuto. Tanto es así que ya ha constituido su propia empresa de distribución para hacer competencia a su antigua casa, apenas un mes más tarde de haber pactado su salida.

En concreto, lo ha hecho con Dnext Retail, una sociedad constituida con un capital social de 100.000 euros con sede en La Moraleja y en la que Gimeno es socio y administrador único.

La compañía fue constituida el pasado 7 de septiembre, apenas unos días después de que Gimeno saliera de los grandes almacenes. La nueva empresa tiene como objetivo, según recoge el Registro Mercantil, la realización de las "actividades propias del comercio, abarcando la comercialización, al por mayor o al por menor, de toda clase de productos en su más amplia variedad".

En este sentido, Dnext Retail venderá "mobiliario, artículos de regalo y decoración, objetos, confección, alimentación, droguería, perfumería, joyería, educación". Al más puro estilo El Corte Inglés.

No obstante, Gimeno no podrá operar todavía con esta sociedad. Al menos, en España. ¿La razón? La salida que pactó con El Corte Inglés, que incluía una cláusula de no competencia durante al menos dos años. Preguntados por este extremo, desde el entorno de Dimas Gimeno han declinado hacer comentarios.