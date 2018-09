Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 24,9 millones en agosto, un 2,4% menos con que en el mismo mes de 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y acumulan una caída del 3% en los ocho primeros meses.

En agosto, las pernoctaciones extrahoteleras de residentes bajan un 0,4%, mientras que las de no residentes se redujeron un 4,7% respecto al mismo periodo del año pasado. La estancia media se situó en 5,6 pernoctaciones por viajero, según los datos provisionales de Estadística, que no recogen en este grupo las pernoctaciones de viviendas de uso turístico.

Del total de pernoctaciones, las de residentes contabilizaron algo más de 12,9 millones en agosto, con un total de 2,67 millones de viajeros; mientras que las de los procedentes de la Unión Europea (excluida España) alcanzaron los 11,16 millones, con 1,57 millones de viajeros. Del resto del mundo, se registraron 891.268 pernoctaciones, con 192.917 viajeros.

Alojamientos turísticos

Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos descendieron un 5,6% en agosto. En este tipo de establecimientos, las realizadas por los no residentes cayeron un 3,1%, frente al descenso del 7,1% de las realizadas por los españoles.

En el conjunto de los meses de julio y agosto las pernoctaciones en apartamentos turísticos descienden un 6,6% respecto al bimestre de 2017.

La estancia media se recortó un 5,3% respecto a agosto de 2017, situándose en 6,7 pernoctaciones de media por viajero. Se ocuparon el 58,1% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 3,1% menos que en el mismo mes de 2017. El grado de ocupación en fin de semana fue del 59,1%, un 5,6% menor.

Precios de los apartamentos

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumenta un 2,4% respecto a agosto de 2017. La tarifa normal, que acapara el 50,3% en la estructura de ponderaciones, sube un 0,1%. Mientras que la tasa de touroperadores y agencias de viajes subió un 5,84%. La mayor subida la experimentaron los apartamentos de entre 2 y 4 plazas (+3,25%), según su desglose.

Por mercados, las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 62,3% del total, siendo Reino Unido el primer mercado emisor, con 2,5 millones de pernoctaciones, un 9,9% menos que en agosto de 2017. El siguiente mercado emisor es Francia, con 1,1 millones de pernoctaciones, un 8,2% menos.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de tres millones de pernoctaciones (-6,5%), mientras que Cantabria e Islas Baleares alcanzan la mayor ocupación registrada con el 88,6% y el 87,6%, respectivamente.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca es el destino preferido con 1,3 millones de pernoctaciones. Además, la isla de Mallorca registra la mayor ocupación con el 84,9% de los apartamentos ofertados.