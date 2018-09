El juez pide a los empleados de Amazon que concreten sus peticiones a la empresa

Era la primera vez que Amazon se enfrentaba a una situación similar en Europa. Y de momento, tendrá que esperar a ver cómo se resuelve. El juicio entre los trabajadores de San Fernando de Henares y la tecnológica ha quedado suspendido a petición del juez y de los abogados de la compañía debido a un defecto de forma en la redacción de la denuncia.

A las 11:30 de la mañana debía de arrancar la primera sesión de un proceso judicial, que tal y como confirman los sindicatos a este periódico, va para largo. En la popularmente conocida Plaza de los Cubos, dos lecheras de Policía Nacional, una ambulancia y varias decenas de trabajadores se aposentaban a orillas del edificio de los juzgados encargados de resolver conflictos laborales.

Ya en las entrañas de los juzgados una repleta sala de espera de trabajadores intentaban conocer el porqué de la demora para poder acceder al juicio. No sin antes haber sido advertidos por las fuerzas del orden de que no podían llevar camisetas reivindicativas contra Amazon. Tras una hora y media de espera, los sindicatos fueron los primeros en salir con una noticia poco esperada. "Se ha suspendido el juicio porque tanto los abogados de Amazon como el juez dicen no entender nuestras exigencias", gritaban.

Es decir, para el magistrado la demanda no está bien expresada y carece de contenido entendible para considerar lo que piden los trabajadores de Amazon. "Debemos ser más concisos, exponer de manera clara lo que nos han arrebatado con el nuevo convenio para que nos paguen las horas extras, nocturnidad, vacaciones y que se instaure el anterior convenio", indicaban los portavoces del Comité.

Con este panorama, los abogados de los trabajadores tienen ahora un plazo de diez días para volver a presentar una nueva denuncia para que no se archive el caso. Una vez que el juez tenga la nueva demanda se volverá a fijar una fecha.

Relaciones frías

En este contexto, la estrategia de "Guerra Fría", tal y como apuntan varios trabajadores a este periódico, de Amazon es clara: no quieren tener ningún tipo de reunión con los sindicatos ni el Comité.

Durante esta semana, se deberían haber producido dos reuniones. La primera de ella es la de Igualdad, en el que se intercambian impresiones para que la mujer tenga un papel relevante e igualitario. La segunda de ellas es la que se produce cada último miércoles de cada mes para conocer el estado del centro neurálgico de San Fernando de Henares. Pues bien, la primera se ha suspendido y la segunda tiene toda la pinta de que también se va a cancelar.

Así, tanto unos como otros velan armas a la espera de que por fin comience el juicio, algo que parece, por ahora, muy lejano.