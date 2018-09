La UE contra Facebook: "Pocos saben que se queda con el copyright de sus fotos"

Bruselas empieza a perder la paciencia con Facebook y sus vulneraciones sistemáticas de las normas de la UE para proteger a los consumidores. La comisaria de Justicia, la liberal checa Vera Jourova, se ha quejado este jueves de que los dos años que lleva negociando con la compañía de Mark Zuckerberg todavía no se han traducido en resultados, ni siquiera tras el escándalo de fuga de datos a Cambridge Analytica. Por eso, amenaza a la red social con sanciones si no corrige los problemas detectados de aquí a fin de año.

En concreto, lo que le exige la Comisión a Facebook es que en sus condiciones de uso explique de forma clara y detallada a los usuarios cómo opera su servicio y cómo gana dinero. "Poca gente sabe que Facebook ha entregado sus datos a terceros o que por ejemplo se queda con el copyright de cualquier foto o contenido que subes, incluso si borras tu cuenta", ha dicho Jourova en rueda de prensa.

Las nuevas condiciones de uso de Facebook que datan de abril contienen según Bruselas una "presentación engañosa" de las principales características. En particular, Facebook dice ahora a sus usuarios que sus datos y contenidos se utilizan sólo para mejorar su "experiencia" y no menciona que la empresa utiliza estos datos para objetivos comerciales.

"Facebook tiene casi 380 millones de usuarios en Europa y espero que asuma más responsabilidades hacia ellos. No me hago ilusiones y no soy tan ingenua como para pensar que todo el mundo se leerá los contratos, pero espero que muchos lo hagan. Por eso espero que Facebook sea honesto con aquellos usuarios que intentan entender todas las consecuencias de usar ese servicio", reclama la comisaria de Justicia.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, pierde la paciencia con Facebook Jennifer Jacquemart/CE

El Ejecutivo comunitario se declara "impaciente" y exige a la compañía que corrija los problemas de aquí a final de año. "Si no vemos progresos, tendrá que haber sanciones. No podemos negociar indefinidamente, queremos resultados", avisa Jourova. Las autoridades de protección de los consumidores de los Estados miembros -que son las que tienen competencias para sancionar- actuarán de forma coordinada, aunque las multas variarán de un país a otro porque no están armonizadas en la UE, ha admitido.

La comisaria de Justicia tuvo durante un breve periodo de tiempo una cuenta en Facebook, pero decidió borrarla porque "no esperaba tal influjo de odio".

Airbnb sí cumple

En contraste con su enfrentamiento con Facebook, Jourova ha anunciado este jueves que Airbnb, la plataforma estadounidense de alquiler vacacional, sí ha cumplido con las exigencias de Bruselas tras el ultimátum que recibió en julio. "Celebro la voluntad de Airbnb de hacer los cambios necesarios para garantizar la plena transparencia y comprensión sobre lo que los consumidores están pagando", ha resaltado.

En concreto, la plataforma digital se ha comprometido con la Comisión a informar desde el primer momento a sus usuarios del precio final del alquiler, incluyendo costes hasta ahora ocultos como tasas de limpieza o impuestos locales. Además, Airbnb dejará claro en sus condiciones de uso que los consumidores pueden usar todos los recursos legales disponibles, en particular el derecho a denunciar a un anfitrión en caso de daños.

Los cambios comienzan a aplicarse a partir del 18 de octubre. Bruselas volverá a examinar a Airbnb a finales de año y si detecta que sigue habiendo problemas en la aplicación de las normas de la UE sobre protección de los consumidores también podría recurrir a sanciones.