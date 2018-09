Orange lanza la alarma sobre las promociones: “no son razonables en el tiempo”

La guerra de las promociones continúa en este mes de septiembre, pero los operadores ya comienzan a reconocer que estamos ante una lucha que no es sostenible en el tiempo. Laurent Paillassot, CEO de Orange en España, ha advertido este martes que el agresivo nivel de ofertas, que en algunos caso ha llevado a rebajar a la mitad y durante más de un año los paquetes convergentes, “no es razonable en el tiempo”.

Durante la presentación de X by Orange, el nuevo producto para Pymes que nace bajo el lema “la nube fácil para impulsar tu empresa”, Paillassot hizo su primera valoración de la guerra de ofertas del verano en la que el fútbol se ha convertido en el actor principal.

Una batalla en la que la operadora francesa y Movistar quieren rentabilizar estos derechos y Vodafone se defiende con cine y series para evitar una fuga masiva de abonados que el año pasado contrataban estos paquetes de deporte, unos 400.000 según el CEO de la compañía Antonio Coimbra.

Evolución del tercer trimestre

En agosto Orange registró un crecimiento de un par de miles de abonados en líneas fijas (convergentes) por los 30.000 de caída de Vodafone y los 8.000 de crecimiento de Movistar. Frente a estos datos, desde la operadora han declinado hacer comentarios sobre cifras “no oficiales”, aunque han reconocido que tendrán un tercer trimestre del año “muy bueno y con un gran crecimiento”.

Desde el sector se apunta a que gran parte de este crecimiento estaría sustentado en el mes de septiembre, cuando empieza la Champions League, y cuando se hacen efectivas las portabilidades fijas solicitadas a finales de agosto, una semana en la que ya estuvieron operativas todas las ofertas y la maquinaria comercial de las telecos. De hecho, gran parte este crecimiento en septiembre estaría consolidado por paquetes convergentes que incluyen fútbol.

No obstante, Paillassot ha indicado que estas promociones no deben afectar su objetivo definitivo que es mantener un buen estado de salud de su Ebitda. Al respecto han indicado que los números que manejan prevén un buen comportamiento al cierre del trimestre que acaba este 31 de septiembre.

Duración de las promociones

Respecto de la duración de las agresivas promociones de todas las operadoras, el CEO de Orange recordó que no son “razonables en tiempo”, aunque indicó que deben ponerlas en marcha para no perder el tirón de la competencia. Desde Orange reconocen que estas promociones son rentables solo si es que sirven para aumentar y fidelizar clientes en el mediano y largo plazo, pero que no se pueden mantener eternamente.

En el sector se reconoce además que no puede existir una presión comercial tan alta y que un nivel así de promociones no podrá aguantar por mucho tiempo, aunque advierten que es una decisión que debe tomar todo el mercado en su conjunto y que si todos no reducen sus ofertas a la vez, es poco lo que podrá hacer una sola operadora tomando decisiones en este sentido.