Alcampo redobla su apuesta por la moda y desfila con In Extenso en París

No hay marcha atrás. La apuesta por la "democratización" de la moda, un concepto que suena con fuerza en el sector de la distribución, ha calado hondo en las cadenas de supermercados e hipermercados, que redoblan su apuesta por el sector y buscan fórmulas para ser cada vez más atractivos.

Fue pionera Lidl desfilando en Nueva York y lanzando una línea de ropa diseñada por Heidi Klum, pero sus competidores tampoco están de brazos cruzados. Que se lo pregunten a Auchan, que esta semana ha organizado un desfile en París con sus colecciones cápsula para los próximos meses, diseñadas por jóvenes de ocho países. El objetivo, que In Extenso, la marca que vende en Alcampo, adquiera cada vez más protagonismo.

Los datos apuntan a que el esfuerzo no es en vano. De hecho, según un estudio reciente realizado por la consultora Kantar Worldpanel, un 48,5% de españolas -9,5 millones de mujeres- compra ropa en los supermercados. Como recoge la consultora, la clave está en el ahorro. Así, un 74% de las encuestadas prefiere pagar menos por las prendas.

Un momento del desfile de Auchan en París.

En un momento en el que las low cost proliferan, los híper también encuentran hueco entre sus prioridades para ofrecer más y mejor moda en sus lineales. "Nuestras ambiciones para In Extenso son enormes", explican fuentes de Auchan.

Ventas en diez países

Unas ambiciones que han tomado forma en un proyecto de transformación de la marca, desarrollado durante los últimos tres años. El objetivo, crear una "marca real de moda", creativa, atractiva y moderna, pero "accesible" para todos los públicos. Más allá del diseño o la forma, cobran también importancia los materiales. Según apunta la cadena, está trabajando en compromisos de tres años sobre zero waste y reciclaje de prendas.

De momento, las prendas de In Extenso se comercializan en diez países europeos. Entre todos, Alcampo contabilizó unas ventas de 70 millones de artículos en 2017, que suponen 15 millones en España -donde más se vende por detrás de Francia y Rusia.

Con una facturación de 4,5 millones durante el año pasado, Auchan Retail España (Alcampo y Simply) no desgrana qué parte corresponde a textil. No obstante, aunque In Extenso no es la única marca que se vende en Alcampo, solo en España representa el 75% de las ventas de la sección.

Con un concurso de diseño entre jóvenes a nivel mundial, un plan de renovación de la marca y una apuesta decidida, Auchan tratará de que In Extenso cobre protagonismo tanto en el espacio en tienda como en los tickets de compra. El tiempo dirá si lo consigue.