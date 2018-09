Fira de Barcelona gana el premio Ametic al impulso tecnológico en la empresa

Fira de Barcelona ha ganado el premio al impulso de las TIC en la empresa española, entregado por Ametic, la patronal de las tecnológicas, en el marco de la 32 Edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones. La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras, fue la encargada de entregar el galardón, recogido por Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona.

"Es un orgullo recibir este premio, que compartiremos con todo el equipo de Fira de Barcelona, así como con todas las empresas y sectores que confían en nosotros. Las ferias no las podemos hacer solos, las tenemos que hacer con los sectores que realmente generan un valor añadido a nuestro expositor”, indicó el director general de la empresa premiada.

Por su parte, Pedro Mier, presidente e Ametic, manifestó su satisfacción porentregar este premio a una empresa como Fira de Barcelona, de la que ha destacó sutrabajo a favor de impulsar las TIC en la empresa española. “No sólo por su brillantetrayectoria, ya que cumple ahora 100 años, si no por ser una de las entidades másimportantes del mundo en la organización de ferias y congresos, y por su papel especial en el apoyo al sector”, explicó.

Crecimiento inteligente e inteligencia artificial

La primera jornada del encuentro se ha iniciado con el crecimiento inteligente como protagonista en una mesa de debate moderada por Adolfo Ramírez, Asesor independiente en transformación digital e innovación, en la que han participado Eli Gómez, CEO de Mr. Jeff; Ezequiel Navarro, consejero delegado de PREMO y Anxo Pérez, CEO de 8BELTS.

La inteligencia artificial también fue el tema protagonista de la segunda mesa de debate del día, moderada por Paloma Seoane, subdirectora de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en la que participaron Enrique Serrano, director general de Tinámica; Ignacio Marrero, responsable del área de Inteligencia Artificial de Accenture; e Íñigo Barandiran, director del departamento de Industria y Fabricación Avanzada de Vicomtech.

La última mesa de la mañana se dedicó al debate sobre el impacto de la tecnología en la economía circular, a cargo de Sergio Martín, head of IT solutions de Minsait by Indra; Rosa Trigo, directora Técnica y de Innovación de Ecoembes; y Frank Zamora, chief of IT de Acciona Agua. Esta tercera mesa de debate se cerró con la participación del responsable de soluciones smart de Minsait, Miguel Ángel Pérez, para quien la tecnología ni se construye ni se utiliza como se hacía hace un tiempo.

Marco institucional para fomentar la innovación

Posteriormente se desarrollaron las dos últimas mesas de debate de la jornada. Laprimera de ella giró en torno a redes eléctricas inteligentes y los efectos de ladescarbonización y estuvo moderada por Paloma Sevilla, directora general de Unesa.

En ella participaron Jorge González, director general de Ormazabal; Agustín Delgado, director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola; Guillermo Viguera, responsable de Utilities España y Portugal de Accenture; y Mar Duque, directora general de Afbel.

La segunda, protagonizada por el impacto del 5G en la industria y moderada por eldirector general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, Roberto Sánchez, puso punto final a la primera jornada delEncuentro.

Contó con la participación del director general del Instituto Europeo deNormas de Telecomunicaciones (ETSI), Luis Jorge Romero; del jefe de División deFuturos Proyectos de la Agencia Europea del Espacio (ESA), Xavier Lobao; del sociofundador de Future Plus, Manuel Gordillo; y del responsable de Tecnología e Innovación de la Fundación i2CAT y 5G del Mobile World Capital de Barcelona, Sergi Figuerola.