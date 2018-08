Emov no encuentra su sitio en el asfalto de las ciudades y pierde 1,5 millones

De momento, la movilidad compartida no es rentable. No es ningún secreto que las empresas que se dedican al alquiler de vehículos de trayectos cortos digan que durante los primeros años de vida no tengan beneficios. Y Emov es un claro ejemplo de ello.

Según las cuentas a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la compañía ha declarado 1,5 millones de euros de pérdidas durante el año 2017, primer año completo desde que aterrizó en Madrid. No obstante, la cifra de negocio ha superado la barrera de los 5,5 millones de euros (5.630.724 euros). Unos números muy superiores a los de 2016, pues solo generó apenas 23.000 euros en los tres meses que operó.

En este sentido, tal y como reconoce el sector del 'carsharing', la empresa achaca estas pérdidas a los activos que tiene repartidos por la ciudad, es decir los vehículos eléctricos que tienen repartidos por las diferentes calles de la capital española. Según se extrae de las cuentas, Emov tuvo que pagar un total de 2,8 millones de euros por el arrendamiento de vehículos eléctricos con los que realiza su actividad.

Esta cantidad tuvo que pagársela a PSA (Peugeot), empresa que posee el 49% de Emov. Cabe recordar que el otro 51% está controlada por Estacionamientos y Servicios S.A.U. (EYSA), es decir Citröen.

De hecho, casi toda la totalidad del concepto de arrendamientos y cánones se marchan vía coches eléctricos ya que Emov pagó durante 2017 tres millones de euros.

Por otra parte, Emov, que de momento opera exclusivamente en Madrid, tuvo que pagar casi medio millón de euros a Hacienda en concepto de Impuesto sobre beneficios.

En cuanto al personal que Emov tiene en sus filas, la compañía refleja en sus cuentas que contó, de media, con 63 trabajadores.

Más de 160.000 usuarios

Respecto al servicio que presta en la capital española, ya cuenta con más de 160.000 usuarios registrados, una flota de 600 vehículos eléctricos y desplegó la funcionalidad 'cuentas corporativas', para que grandes empresas, pymes y 'startups' puedan gestionar los desplazamientos de sus empleados.

Recientemente, Emov también lanzó la posibilidad de eliminar la franquicia de 500 euros en caso de ser responsable de los daños del coche en un accidente a través del pago de un euro por trayecto.