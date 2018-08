Los vigilantes de seguridad desconvocan la huelga en Barajas y Las Palmas

Alternativa sindical ha desconvocado la huelga de los vigilantes de seguridad de Ilunion en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que iba a iniciarse mañana, tras llegar a un acuerdo con la empresa, así como la que se iba a llevar en Las Palmas a partir del 2 de septiembre.El comité de huelga de Ilunion en el aeropuerto madrileño ha desconvocado los paros parciales previstos entre mañana y el 3 de septiembre, tras alcanzar "'in extremis' un exitoso acuerdo" ante el Instituto Laboral de Madrid, ha informado hoy el sindicato convocante de las movilizaciones.El punto clave en las reivindicaciones que permite desconvocar la huelga ha sido "el reconocimiento de los complementos salariales que los vigilantes tenían consolidados como pueda ser el plus de asistencia o madrugue, ambos con devengo desde el 1 de julio y que no fueran ni compensados ni absorbidos por otros complementos", ha señalado hoy Alternativa Sindical en un comunicado.

Asimismo, se ha ratificado que la empresa tampoco compensará ni absorberá el plus de radioscopia aeroportuaria, abonándolo íntegramente a todos los vigilantes de seguridad que con anterioridad a la subrogación lo cobraban.

Este asciende a 192 euros, mientras que el plus de aeropuerto es de 120 euros y el de rotación, de 97 euros.

Las Palmas tampoco irá a la huelga

También se han logrado acuerdos para la desconvocatoria de la huelga prevista en el aeropuerto de Las Palmas, toda vez que la empresa ha hecho extensivas sus propuestas para la plantilla que opera en Canarias.

Para Alternativa Sindical, el acuerdo ha sido "todo un éxito", teniendo en cuenta que el resto de sindicatos "pactaron la compensación o absorción del plus de radioscopia aeroportuaria por el de rotación a todos aquellos vigilantes que ya lo estuvieran cobrando con la anterior empresa concesionaria".

El acuerdo contempla, además, medidas organizativas y laborales tales como el reconocimiento del disfrute de las vacaciones ya concedidas por la anterior empresa concesionaria (Prosegur) o la negociación de un plus variable ligado al cumplimiento de objetivos individuales y colectivos que va ligado a los filtros.

Asimismo, se ha planteado un incremento de la plantilla, acuerdos de paridad y conciliación, y la impartición de la formación necesaria para que todo el mundo pueda operar con el equipo de rayos X y cobrar, así, el plus de rotación.