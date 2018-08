Sin acuerdo entre sindicatos de seguridad e Ilunion: la huelga en Barajas, cerca

Ilunion Seguridad, la empresa adjudicataria de los filtros de control de pasajeros del aeropuerto de Barajas, ha negado que se haya mantenido en los últimos días reuniones con Alternativa Sindical, que ha convocado una huelga del 24 de agosto al 3 de septiembre, y afirma que ya las conversaciones "están en punto muerto y no avanzan desde hace días".

Así, la empresa de seguridad, que se remite a los pactado en el convenio colectivo y los acuerdos con Fomento de septiembre del año pasado, ha confirmado a Europa Press que ya ha trasladado a la Delegación del Gobierno una petición de servicios mínimos del 100% para "que no haya incidencias en el aeropuerto en una época tan sensible".

UGT Ilunion Outsourcing ha manifestado este martes que no apoya la huelga de auxiliares destinados a los puestos de filtro de viajeros del aeropuerto de Madrid-Barajas convocada "de forma unilateral" por Alternativa Sindical para el periodo del 24 de agosto al 3 de septiembre.

El viernes se produjo un encuentro en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid entre sindicatos y la Empresa para intentar aclarar las posturas en relación a la convocatoria de huelga. En esa reunión no se pudo alcanzar ningún acuerdo que paralice los paros.

Alternativa Sindical ha informado este martes en un comunicado que la dirección nacional de Ilunion ha roto definitivamente las negociaciones durante una nueva reunión en el Instituto Laboral de Madrid, después de que la empresa presentara "una oferta a las exigencias de los trabajadores que ya estaba casi cerrada".

Lío entre sindicatos

Según ha indicado UGT en un comunicado, Alternativa Sindical no tiene representación en el comité de empresa, por lo que entienden que su posición "no está respaldada por los trabajadores y trabajadoras de dicho servicio" y no se ha realizado ninguna asamblea informativa y los compañeros y compañeras no han sido consultados.

Por su parte, el portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, ha asegurado que, aunque Ilunion sostenga que las conversaciones están "en punto muerto", las reuniones entre el comité de huelga y representantes de Recursos Humanos de la empresa --la última esta misma mañana-- se han mantenido pero "en secreto" y alude a presiones para no hacerlo público.

García sostiene que aunque no tengan presencia en el comité de empresa de la compañía en Barajas sí que tienen representación a nivel estatal (poseen más del 10%) y es a este nivel en el que se están desarrollando las negociaciones.

En cuanto a las declaraciones de que el conflicto está basado en que no se están pagando los pluses en el mes corriente sino a mes vencido, las ha calificado de "cantinela", y ha señalado que en los propios pliegos del concurso y en el convenio colectivo figuran dos pluses fijos de retribución mensual, el aeroportuario y el de rotación, de más de 200 euros, que se deben de pagar cada mes.