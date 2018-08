La crisis turca y los aranceles de Trump llevan al Ibex a rozar mínimos anuales

El Ibex ha jugado con fuego en esta sesión y se ha quemado. El selectivo español ha vuelto a sufrir la inestabilidad en los mercados mundiales y se sitúa en mínimos anuales, que datan del mes de marzo a cuenta de la tensa relación entre Estados Unidos y Rusia.

La crisis turca ha vuelto a resultar clave en la caída del selectivo, así como en el resto de plazas europeas. El país otomano, en esta ocasión ha decidido duplicar los aranceles sobre algunas importaciones de Estados Unidos, como vehículos, alcohol y tabaco, en respuesta a los "ataques deliberados estadounidenses" contra la economía turca.

Por tanto, el parqué madrileño ha caído un 1,26% y se ha situado en los 9.386, lo que significa que se sitúa en mínimos anuales. A pesar de que la sesión comenzaba con pequeños repuntes del 0,3%, el día se le ha hecho muy largo al selectivo y terminado con cifras alarmantes.

A pesar de que Turquía ha puesto soluciones con la lira, no ha podido convencer a los inversores. La cotización de la divisa otomana se ha desplomado casi un 30% durante las últimas sesiones respecto al dólar. No obstante, después de que el Gobierno y el Banco Central de Turquía hayan desplegado una batería de medidas para defender la moneda, la lira ha repuntado cerca de un 22%. No obstante, estas soluciones no parecen ser suficientes y el mercado reclama una subida de intereses que no llegan.

Así, con las trabas arancelarias en medio mundo encabezadas por Donald Trump, uno de los sectores más castigados en el Ibex ha sido el acerero. Los títulos de Arcelormittal han encabezado las pérdidas, al ceder un 5%; Acerinox un 4%. El sector bancario también ha acabado en rojo y Bankinter ha menguado un 2,7% y BBVA, que sigue sufriendo la tensión en Turquía se ha contraído un 1,3%.

De la entidad bancaria dirigida por Francisco González, cabe destacar el informe de la agencia Moody´s. Los analistas de la compañía aseguran que la exposición frente a Turquía es "limitada" por lo que el "riesgo frente al país es manejable" por parte de la entidad.

Asia tampoco ha ayudado

Mientras en Wall Street los buenos números tampoco acompañaban en su inicio de sesión ya que Wall Street empezaba en negativo, las bolsas asiáticas cerraron esta mañana (horario peninsular) con fuertes caídas, lo que provocaba que durmiesen en mínimos anuales.

Así, el Nikkei japonés ha terminado con un retroceso del 0,68%, aunque la peor parte se la ha llevado la bolsa china, donde el CSI300 ha perdido un 1,8%. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong se ha dejado un 1,5%, tocando su mínimo en casi un año.