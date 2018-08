O2 no cobrará el primer mes a sus clientes tras los fallos en su lanzamiento

Lo prometido es deuda. O2 ha confirmado a sus clientes que no cobrará su primer mes de servicio tras los fallos que experimentó en su lanzamiento. A mediados de junio la segunda marca de Telefónica aterrizaba en el mercado con turbulencias y multitud de fallos en las entregas a los clientes.

Según informó EL ESPAÑOL esta situación provocaba, entre otras cosas, que se fingieran envíos que nunca fueron entregados provocando la cancelación de las portabilidades. También hubo clientes que recibieron tarjetas SIM que no eran las suyas y que correspondían a otros abonados.

Tras reconocer estos fallos, la marca liderada por Pedro Serrahima atribuyó estos inconvenientes a Zeleris, la empresa de distribución de Telefónica; pidió perdón por los errores -un hecho inédito para una filial de la multinacional de las telecomunicaciones- paralizó la campaña de captación de clientes y prometió compensaciones.

Factura de 0 euros

Hace una semana O2 volvió a captar nuevos clientes tras los problemas detectados y desde hace algunos días está enviando cartas personalizadas a sus clientes confirmando que no les cobrarán el primer mes de accidentado funcionamiento. Una compensación que la compañía ha confirmado a EL ESPAÑOL.

"Nos has ayudado a aprender y mejorar. Y has tenido la enorme paciencia de haber acabado el proceso y estar ya disfrutando de la paz, o aún no has acabado, pero tampoco has abandonado. Esto debemos compensártelo y así lo haremos en tu próxima factura, aunque probablemente no pague el tiempo que te hayamos hecho perder", decían en O2 el pasado 12 de julio.

Y han cumplido. “En dicho momento, nos comprometimos a compensarte por las molestias ocasionadas. Hemos decidido no cobrarte la primera factura de servicios de O2, correspondiente al ciclo comprendido entre el 18 de junio y el 17 de julio, y que se pasa al cobro del 1 de agosto, por lo que tu factura será de 0 euros, salvo que hayas realizado algún consumo extra que sí ha quedaría reflejado”, dice una de las misivas enviadas a los clientes.

"Satisfacción del cliente"

En el caso de que se haya hecho la migración desde servicios Fusión de Movistar algunos usuarios solo pagarán el coste prorrateado por los días que hayan disfrutado del servicio de que tenían antes de pasarse a O2. Una medida que está en la línea de lo prometido por el director multimarca de Telefónica, Pedro Serrahima, y un sello de identidad del directivo durante su época como número uno de Pepephone.

Serrahima prometió un servicio centrado en las personas y en su satisfacción del cliente. Y, de momento, ha cumplido reconociendo los errores, disculpándose personalmente ante sus clientes -mediante sus tradicionales cartas- y confirmando ahora las prometidas compensaciones.