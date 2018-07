Los minoritarios de NH, atrapados en la oferta 'barata' de Minor

El plan era bueno… pero llegó tarde. Para disgusto de los accionistas minoritarios de NH Hoteles, Hyatt se retira antes siquiera de empezar a pelear con Minor International.

Como reconocía este lunes en una nueva carta enviada a NH, su muestra de interés llegó horas antes de que la tailandesa anunciara que, con la compra del 5,7% del capital que aún tenía Oceanwood y el cupo que le transmitirá HNA en septiembre, se hacía con un 44% de la hotelera.

“Hyatt ha entrado en la iglesia y la novia casi se ha ido”, afirmaba a Bloomberg el propio CEO la división hotelera de Minor, Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier, tras conocer el acercamiento de la estadounidense. El grupo tailandés controla, de forma efectiva, un 29,8% de NH a falta de que se ejecute el traspaso accionarial de Oceanwood y HNA.

En este escenario, presentar una oferta exitosa se vuelve “impracticable”, reconocía Hyatt, pero no cierra la puerta a posibles conversaciones. Según la estadounidense, su interés por NH es real y está más que dispuesta a sentarse a hablar con el consejo de NH para buscar “otro potencial camino” para “crear valor para los accionistas de NH”.

Una oferta ‘barata’

La estadounidense ha tardado apenas dos días en replantearse la operación, dejando al mercado con la miel en los labios. El casi 9% que ganó NH en Bolsa en la sesión del viernes se ha borrado prácticamente este lunes. Los títulos de la hotelera han cerrado en rojo, con una caída del 6,37%, hasta recuperar los 6,32 euros a los que cotizaba hace una semana.

Aunque Hyatt no había concretado siquiera su oferta para hacerse con una posición mayoritaria en la hotelera española, todo apuntaba a que habría estado por encima de los 6,3 euros por título a los que la tailandesa quiere quedarse con entre un 51% y un 55% del capital. La estadounidense se veía en posición de "lanzar una oferta por el 100% del capital, en efectivo, a un precio que represente un valor superior al ofrecido por Minor", aseguraba en su primera carta.

Esta opa, a la que Competencia ya ha dado luz verde, está pendiente del visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de que el consejo de administración de Minor lo apruebe en su cita del 9 de agosto.

La irrupción de Hyatt había sido más que bien recibida por los minoritarios de NH, confirman a este periódico fuentes del mercado. La oferta prometía poner en valor el potencial de la cadena que dirige Ramón Aragonés, una hotelera que ha hecho los deberes en los últimos años y ha pasado de números rojos a unos beneficios de 64,3 millones hasta junio, casi ocho veces más que en el primer semestre de 2017.

Que la oferta de la tailandesa -que supone valorar NH en algo menos de 2.400 millones- es baja, es algo muy comentado tanto en los pasillos de la hotelera como entre los analistas. Entre estos últimos, la opinión del departamento de análisis de Bankinter no deja duda: recomienda a los minoristas no aceptar la oferta.

Bajo su punto de vista, el precio que pone Minor sobre la mesa “carece de atractivo” porque no incorpora prima de control con respecto al valor de cotización y porque infravalora el valor intrínseco de NH, que estiman en una horquilla de entre 7 y 7,4 euros por acción.

“Una oferta razonable debería incluir una prima de control de entre un 10% y un 15%”, apuntan desde Bankinter. En este rango, el precio de la oferta debería situarse entre esos 7 y 7,4 euros para que la considerasen atractiva.

Para estos analistas, la mejor opción es no vender o hacerlo ahora a valor de mercado, pero defienden que aún ven posible una contraopa o que Minor presente una oferta mejorada. Para ver si este escenario se materializa habrá que esperar a la reunión de su consejo prevista para la próxima semana.

A la espera de la recomendación de NH

En NH también ven claro que los 6,3 euros por acción de Minor no son suficientes. No gusta que no se ofrezca prima de control y, como indicó el presidente del consejo, Alfredo Fernández Agrás, en la junta, ahora mismo no es "mejor alternativa" que su propio plan estratégico. El consejo de NH situó el precio orientativo en unos 6,9 euros durante la junta de accionistas celebrada el mes pasado.

Cuando Barceló le propuso a NH la fusión de sus negocios -quedándose como accionista mayoritario-, ofreció 7,08 euros por título, una oferta que situaba el valor de NH en unos 2.480 millones. El consejo rechazó “por unanimidad” la propuesta por considerar que ni el valor intrínseco ni la ecuación de canje era “apropiado”.

NH tiene todavía que pronunciarse sobre la oferta de Minor. La hotelera ha contratado a Bank of America, igual que hizo con la propuesta de Barceló, para que analice la opa, pero teniendo en cuenta que en enero rechazó una oferta superior de Barceló, la coherencia dicta que haga lo propio con Minor, apuntan los expertos.