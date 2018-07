La caída de la lira no asusta a BBVA: mantendrá su apuesta por Turquía

El banco está "muy cómodo" y no ha cambiado su apuesta. Son las declaraciones del consejero delegado de BBVA, Carlos Torres respecto a la participación mayoritaria de la entidad en el banco Garanti de Turquía, en un momento de turbulencias políticas y económicas en el país que han provocado un desplome de su moneda, la lira.

Así lo ha asegurado durante la presentación de las cuentas semestrales de la entidad, en la que ha resaltado que, más allá de la decisión del Banco Central de Turquía de mantener los tipos de interés, lo relevante es que se hagan "los ajustes necesarios" en la política monetaria y fiscal del país para lograr un crecimiento "más sostenible que el que hubo el año pasado".

"Eso es lo que hay que equilibrar, volver a crecimientos más sostenibles del 3%, evitando el sobrecalentamiento de la economía. Es lo que va a permitir que la inflación se reduzca", ha explicado Torres.

En opinión del directivo, Turquía tiene "un gran potencial económico" debido a su tamaño y a su joven población, y la solución a sus problemas "está en manos del Gobierno". "En periodos anteriores han sido bien gestionados y confiamos en que pueda reconducir la situación de la inflación y el déficit con esas políticas más austeras en lo monetario y fiscal", ha indicado.

Estrategia de anticipación

Respecto al impacto de estas políticas en la entidad por su alta exposición al país, Torres ha señalado que su estrategia pasa por "una muy buena anticipación", a través de coberturas para el tipo de cambio y potenciales depreciaciones de la lira, que está "ayudando" a la entidad a mitigar los impactos de capital.

"El peso en el balance ha caído y tenemos un banco --Garanti-- que es el mejor banco de Turquía, da resultados excelentes y estamos muy cómodos con nuestra participación ahí y nuestra apuesta por Turquía. Garanti es una apuesta muy clara que no ha cambiado", ha afirmado el directivo.

El beneficio de BBVA en Turquía en el primer semestre de 2018 aumentó un 25,6%, hasta 373 millones de euros, con un incremento del margen de intereses del 17,9% y una subida de las comisiones del 32,8%.

Confianza en Telefónica

En cuanto a otras inversiones del grupo, como la participación del 6,961% que mantiene en Telefónica (más de 342,55 millones de acciones), ha comunicado que "no hay ningún cambio con la estrategia que tiene el banco" en la compañía, a pesar de que ha implicado un efecto negativo en el segundo trimestre por la caída de su cotización, ha reconocido Torres.

Sin embargo, el consejero delegado es optimista: "ayer presentó muy buenos resultados. Si las cosas siguen así, puede que tengamos el efecto contrario en el tercer trimestre en nuestro patrimonio", ha señalado.

No a la fusión con Bankia

Respecto a las oportunidades que ofrece actualmente el mercado para continuar con la consolidación bancaria, y a la posibilidad concreta de incluso fusionarse con Bankia, Torres ha reiterado que la entidad tiene el foco puesto en la transformación.

"Tenemos una cuota de mercado de más del 14% en España y lo que buscamos es crecer orgánicamente de esta manera con el impulso digital", ha recalcado el directivo, quien no se arrepiente de no haber comprado Popular en el momento de su resolución. "No tenía ningún encaje estratégico y decidimos no presentar oferta", ha recordado.