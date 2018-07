Santander avisa a Sánchez: "Si hay doble imposición las multinacionales repensarán su estructura"

El sistema financiero sigue con los ojos puestos en el ministerio de Hacienda a la espera de que comunique cómo será la reforma fiscal que prepara el Ejecutivo de Sánchez. Hasta que lleguen los detalles, sobre todo del impuesto a la banca, desde el Santander, el consejero delegado, José Antonio Álvarez, ha lanzado una advertencia: si hay una doble imposición (porque la nueva tasa se cargue sobre Sociedades), "las multinacionales podrían tener que repensar su estructura fiscal y su morfología".

Creo que "no sería justo justo", ha dicho, y esto podría hacer que muchas empresas "podrían cambiar su estructura fiscal o, incluso, que las multinacionales no lo sean tanto", ha sentenciado. ¿Significa esto que el Santander puede marcharse de España? "Probablemente no", pero sí ha insistido en que tendría que estudiar las alternativas disponibles en cada momento.

También ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que "no haya impuestos sobre rentas no generadas, porque no es una buena práctica". Y ya avisa de que en España, por ejemplo, es posible que el Santander este año presente pérdidas fruto de tener el centro corporativo en nuestro país. Si esto es así, "no deberíamos tener impuestos sobre esas rentas no generadas", ha sentenciado.

Álvarez ha evitado pronunciarse sobre los efectos que puede tener un impuesto directo sobre el sistema financiero, pero sí ha insistido en que lo importante ahora es que "haya un período de reflexión para que no haya efectos colaterales". Por ello cree que lo importante es que cualquier cambio que se adopte vaya destinado "a fomentar empleo e incrementar e impulsar el ahorro, así como impulsar el crecimiento económico" en nuestro país.

Defensa de la tributación

Unas palabras que ha pronunciado durante la presentación de resultados del primer semestre del ejercicio 2018, en donde también se ha referido a los activos fiscales diferidos que tiene pendientes el Grupo en España. Aunque todavía no ha explicado si los activará o no (dado que depende del resultado final) sí ha defendido su existencia frente a quienes consideran que es una ayuda al sistema financiero.

El consejero delegado del Santander insiste en que "el sistema tributario es el que es", y cuando uno tiene pérdidas un ejercicio, Hacienda en lugar de devolverte los impuestos que te corresponden, te los compensa cuando llegar a los beneficios. Ha pedido también que no se revise el pasado porque entonces "la seguridad jurídica sería baja, y el sistema hay que respetarlo", ha sentenciado.