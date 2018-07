Endesa acelera su transformación 'verde' y se prepara para las nuevas subastas

Endesa acelera su giro hacia las renovables. La eléctrica que preside Borja Prado prevé poner en marcha antes del 31 de diciembre de 2019, fecha límite, los parques que materializarán la potencia eólica y fotovoltaica que se adjudicó en 2017 y ha dado un repaso a su plan estratégico para alinearlo con los objetivos medioambientales que marca la Unión Europea. ¿Su objetivo? Ser uno de los líderes en la transición energética.

La Unión Europea acordó el mes pasado elevar los objetivos de política energética para 2030, situando la reducción de emisiones de CO2 en un 40% frente al nivel de 1990, elevando la penetración de renovables al 32% y la de eficiencia energética a un 32,5%. Endesa está “totalmente comprometida” con estos objetivos y buscará la forma de “capturar las oportunidades” que brindará el período de transición energética, ha asegurado el consejero delegado de la eléctrica, José Bogas. Para ello, Endesa apostará por el crecimiento “orgánico e inorgánico”, tanto en redes como en generación.

En el terreno de la generación, para cumplir con los “ambiciosos” objetivos que ha marcado el Consejo de la UE, España tiene que instalar en la próxima década más de 46 gigavatios (GW) renovables y Endesa quiere aprovechar este escenario para posicionarse entre los líderes de la energía ‘verde’. Pero además de estas nuevas instalaciones renovables, Bogas ha subrayado la relevancia de la energía "nuclear, térmica y de las interconexiones para garantizar la seguridad de suministro" durante la próxima década.

El CEO de Endesa ha asegurado que, con los proyectos que corresponden a los 879 megavatios (MW) que se adjudicó en las ‘megasubastas’ del año pasado ya encarrilados, la compañía se prepara ya para las nuevas subastas de potencia ‘verde’ con las que el Gobierno socialista quieren impulsar la instalación de renovables para cumplir las metas europeas.

Sin querer adelantar un objetivo de cuota de mercado a la que aspiran, Bogas ha subrayado que los objetivos de su plan están alineados con los de la Unión Europea y que Endesa buscará “ser uno de los líderes en la transición energética”.

“Invertiremos en nueva capacidad pero siempre mirando por crear valor para nuestros accionistas”, ha respondido el CEO de Endesa durante la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre.

Para conocer más detalles de su apuesta por las renovables, el jefe de Finanzas de la eléctrica, Luca Passa, ha emplazado a esperar a que llegue noviembre, momento en que presentarán la actualización de su plan estratégico. “Tenemos el compromiso de seguir creciendo en renovables, es un área de crecimiento clave, y tenemos la flexibilidad para aumentar la inversión sin que afecte al dividendo”, ha respondido a uno de los analistas. En la última Junta General de Accionistas, celebrada en abril, la eléctrica aprobó la distribución a sus accionistas de un dividendo total por un importe bruto de 1,382 euros por acción con cargo al resultado del ejercicio 2017

Posición renovable en España

Al cierre de este primer semestre, Enel Green Power España -la filial renovable que Endesa controla al 100%-, cuenta con una potencia instalada total de 1,8 GW incluidos los cinco parques de Gestinver que compró el pasado mes de febrero. De su potencia ‘verde’ instalada, 1.749 MW proceden de energía eólica, 43 MW de minihidráulica y 14 MW de otras fuentes de renovables.

En los seis primeros meses del año, sus activos renovables han producido 2.115 GWh, un 17% del total y por encima de los 1.814 GWh del mismo período en 2017. Más de la mitad de la producción de Endesa se apoya ya en sus activos nucleares, renovables e hidráulicos, siete puntos por encima del nivel de hace un año y restando peso al carbón nacional e importado y los ciclos combinados.

En las subastas de 2017, Enel Green Power se adjudicó 540 MW para el desarrollo de proyectos eólicos y 339 MW de capacidad fotovoltaica. Según Endesa, tiene previsto invertir alrededor de 870 millones para su puesta en marcha y ya ha identificado 29 proyectos eólicos que representan una capacidad de generación de 810 MW en eólica, de los cuales desarrollará los necesarios para alcanzar el cupo que ganó en la subasta.

El plan de inversión que tiene en curso Endesa contempla una inversión de 5.000 millones de euros hasta 2020. De ese monto, la inversión en renovables estaba situada en 900 millones para aumentar el peso ‘verde’ de Endesa en en unos 1.000 MW repartidos en España y Portugal con 2020 como horizonte. Durante el primer semestre de este año, la compañía ha invertido alrededor de un millón de euros en la adquisición de once sociedades (ocho con tecnología eólica y tres fotovoltaica) para el desarrollo de la capacidad ganada en las subastas.

Estas sociedades, de las que controla mínimo un 51%, están en "fase de tramitación de permisos y licencias" para el desarrollo de los proyectos y todavía no han iniciado la construcción de las instalaciones renovables, señala la compañía en su informe de gestión. Además, en mayo invirtió otro millón de euros en la adquisición del 60% que aún no controlaba de la sociedad Eólica del Principado, ya operativa y cuyo aporte al semestre "no ha sido significativo", apunta.

Teniendo en cuenta que con la inversión comprometida para el desarrollo de los MW eólicos y fotovoltaicos ganados en las subastas de 2017, la compra de los parques de Gestinver y estas otras inversiones, Endesa ya supera los 900 millones del plan a 2020, por lo que el mercado espera que en esta actualización del plan estratégico la eléctrica muestre sus cartas y eleve su objetivo de inversión.

En los tres años de ejecución de esta hoja de ruta, la eléctrica espera que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcance los 3.800 millones marcando dos hitos previos: alcanzar los 3.400 millones este año y los 3.500 millones en 2019. Bogás ha subrayado que el “cumplimiento puntual” de este plan y que la compañía está “en la senda” de cumplir las metas de este año.

Integración de Gestinver

En febrero, la eléctrica compró a través de Enel Green Power los cinco parques eólicos de la sociedad Gestinver, añadiendo 132 MW a su porfolio y elevando su cuota en el mercado eólico a cerca del 8%.

Los proyectos se reparten entre Galicia (con tres parques y 57,5 MW) y Cataluña (dos parques y 74 MW) y la operación se cerró por 178 millones de euros, incluyendo la deuda de 15 millones que acumulaba la sociedad. Según consta en el informe de gestión, la compra de Gestinver supuso una salida neta de efectivo de 45 millones.

Al cierre de junio, estos parques han aportado ya alrededor de 4 millones al Ebitda de la eléctrica y, según Bogás, se espera que para 2019 sumen alrededor de 20 millones.