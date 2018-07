El ‘vino barato’ sale al exterior: “Las bodegas han abusado de los precios”

Comercializan sus vinos eliminando al máximo los intermediarios, para que los clientes "paguen exactamente lo que beben". Es la filosofía de Corporación Vinoloa, la que ya comercializa 13 marcas de vino en España tratando de demostrar que "se vende por diez euros lo que vale cuatro".

"Este modelo se basa, principalmente, en la compra directa de materias primas a viticultores privados como agrupaciones y principales cooperativas de la Rioja Alta", explica Antonio Camacho, CEO de Corporación de Vinoloa, a este periódico. Así, sin bodegas propias, Vinoloa selecciona la uva y la compra a granel. Todo lo demás lo subcontrata. De hecho, las bodega con las que trabaja producen, a su vez, vino de otras marcas. Después, Vinoloa embotella, etiqueta y comercializa las botellas.

"Al no tener delegaciones y tener todo el negocio centralizado en Madrid, nos permite abaratar los costes consiguiendo así que nuestro producto no tenga sobrecostes que repercutan en el cliente", continúa el CEO. De momento, aunque hace seis años que nació la compañía, Vinoloa no trabaja con ninguna asociación del sector vinícola.

Asegura que no pierden la pista del vino en las fases que subcontratan: "Sabemos en todo momento dónde esta, cómo está, en qué condiciones se encuentra…", dice. Camacho tiene claro su mensaje: "Queremos ofrecer vino de la mejor calidad a un precio justo". Habla de "democratizar" un sector que, a su juicio, "debe renovarse".

La compañía acaba de incrementar su capital social en 19 millones de euros. Distribuye sus vinos en grandes cadenas -como Carrefour o E.Lecrerc- y para 2020, espera tener 20 marcas de vino en el mercado. Ahora, miran hacia fuera.

Objetivo: internacionalizar

Según sus últimas cuentas presentadas al Registro Mercantil, la compañía facturó cerca de 5 millones de euros en 2017, frente a los 3,7 millones de un año antes. Durante este ejercicio, obtuvo un beneficio de 200.000 euros. En 2018, buscan convencer con sus encantos fuera de España.

En concreto, Vinoloa se está centrando en Estados Unidos, China Reino Unido y México. Lo cierto es que, más allá de esta compañía, España lidera la exportación mundial de vino, por delante de principales competidores como Italia o Francia. Así, según los datos del Observatorio Español de los Mercados del Vino, durante 2017 las bodegas españolas vendieron fuera 22,8 millones de hectolitros por 2.850 millones de euros.

"En los cuatro países ya tenemos en marcha algunos proyectos, aunque no nos cerramos a ningún otro mercado que pueda ser interesante", apunta Camacho. Con este paso, esperan incrementar sus ventas un 25% este año.

¿Su balance? "Positivo". "La tendencia de vino bueno, vino caro se está terminando y que el público busca alternativas interesantes y que les permitan consumir vino de calidad a un precio razonable", cuenta el CEO de Vinoloa, que insiste: "Muchas grandes bodegas han abusado de los precios ofreciendo un vino corriente y amparados bajo una etiqueta con prestigio que lo único que tiene detrás es una macroestructura anticuada, que no corresponde con la situación del mercado y que alguien tiene que pagar".

Así, aunque reconoce que su modelo "es diferente y no es el más popular del sector", Camacho está convencido de que "ofrece al cliente lo que quiere: un producto de muy buena calidad a un precio justo".