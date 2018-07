¿Un gin-tonic sin alcohol? Gordon's lo hace posible

Costó acostumbrarse a la existencia de la cerveza sin alcohol, pero lo cierto es que ya supone un 15% de toda la que se bebe en España. Ahora, las bebidas espirituosas también quieren jugar esta partida.

Así, Gordon's ha lanzado en España la que ha bautizado como Gordon's Sin, una bebida con sabor a gin-tonic sin alcohol. La marca de ginebra londinense ha presentado un mix pionero en el mercado, que se dirige a "aquellos consumidores que, ocasionalmente, deciden no beber alcohol". Además, no hace falta mezclarla con nada. Gordon’s Sin llega con dos sabores: lima y pomelo. No obstante, no está totalmente libre de alcohol, aunque el nivel es muy bajo; así, la bebida cuenta con menos de un 0,5% de alcohol por volumen (ABV, por sus siglas en inglés). Una botella de Gordon's habitual cuenta con un 40%.

"Las alternativas que existen hoy en día en el mercado para este tipo de situaciones como, por ejemplo, las bebidas sin o bajas en alcohol, resultan poco inspiradoras, contienen demasiado azúcar y carecen de complejidad y personalidad", explican desde la compañía.

Por eso, aseguran que Gordon´s sin alcohol con sabor a gin-tonic presenta los mismos botánicos que la ginebra original: aroma de enebro elaborado desde el inicio del destilado, con extracto de la tradicional Gordon’s London Dry Gin. "Este extracto se mezcla posteriormente con sabores naturales y extractos de frutas que, junto con la tónica, consiguen fusionar a la perfección y aportar una bebida con equilibrio perfecto de sabor", explican.

Gordon’s Sin ha comenzado ya su distribución. De momento, está disponible en más de diez cadenas de supermercados - incluyendo Carrefour, Dia o Eroski-, y se distribuye también en hostelería, donde pretenden alcanzar los 6.000 puntos de venta para finales de año.