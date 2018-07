Las centrales españolas le cuestan a Naturgy 3.700M, el 75% de la depreciación del nuevo plan

El plan estratégico de Naturgy para 2018-2022 contempla un recorte en el valor de sus activos del 50%, hasta los 4.900 millones de euros.

De ese monto, a los activos de generación eléctrica convencional (carbón, gas y nuclear) en España le corresponden unos 3.700 millones, ha detallado la energética este miércoles, un 75,5% del total. El resto, 1.200 millones, corresponderá principalmente a activos situados fuera de España, agrega.

"Los principales factores obedecerían, por un lado, al nuevo modelo organizativo y de gestión" que emana del nuevo plan, señala la energética que preside Francisco Reynés en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en referencia a la creación de nuevas unidades de generación de efectivo distintas a las que tenía la antigua Gas Natural Fenosa.

La energética adelanta que, junto con la presentación de sus resultados semestrales el próximo 25 de julio, comunicarán el detalle del origen, razones e importes exactos de esta depreciación verificados por el auditor externo.

La depreciación se ha realizado a la vista del nuevo entorno macroeconómico, las perspectivas del sector energético y las hipótesis en que se basa la nueva hoja de ruta. La decisión se ha tomado para seguir una línea de coherencia con las cifras macroeconómicas y las previsiones del sector que atan el nuevo plan quinquenal, indicó Reynés.

Impacto en el ejercicio

Según anticipó Reynés durante la presentación del plan estratégico en Londres, la depreciación de activos le costará a la energética cerrar 2018 con unas pérdidas de unos 3.000 millones.

"Los resultados finales serán unas pérdidas de 3.000 millones en el consolidado pero positivo en el balance individual", aseguró el presidente de Naturgy. El efecto positivo de extraordinarios como los ingresos de la venta del 20% de Nedgia harán que el balance de la compañía individual cierre en verde, afirmó Reynés.

La compañía asegura que este ajuste tendrá "un efecto positivo" en los resultados a partir de 2019. "Tras esta reducción (del valor de los activos) tendremos una base de activos clara", indicó Reynés ante los analistas en Londres hace varias semanas. El presidente de Naturgy defendió que era necesario poner "en un valor adecuado" estos activos de generación de energía convencional en España.

Ganar peso en Europa

Ejecutado el cambio de marca y con el nuevo plan bajo el brazo, Naturgy pone sus ojos sobre Europa. Según ha señalado Reynés, la compañía "quiere jugar un papel en la reordenación del sector en Europa" y está abierta a estudiar operaciones de fusión o de compra.

El presidente ha pedido al departamento financiero que "lo mire todo, para poder decir sí o no", según recoge el diario Expansión. En todo caso, agrega, el grupo no está dispuesto a "hacer cualquier cosa o a crecer por crecer". "Crecer no debe ser una obsesión, es una opción. Eso nos da mucha libertad", afirma Reynés en línea con la cautela financiera que prometió a los inversores y analistas en la presentación del plan.