COMO LEONES: Gonzalo Gortázar (Caixabank) y Pedro Serrahima (Telefónica)

El director multimarca de Telefónica, Pedro Serrahima, tenía claro qué quería que fuese la nueva marca del grupo, O2. Lo que no se esperaba es que los problemas de la fase de pruebas y la catástrofe logística provocada por la filial de Telefónica Zeleris le pusiesen en la picota en menos de dos semanas de recorrido en nuestro país.

Cuando en EL ESPAÑOL nos adelantamos y publicamos antes que nadie los problemas que estaba viviendo la marca en su lanzamiento, teníamos previsto incluir a Pedro Serrahima en nuestra sección de 'A los leones'. Su buen recorrido en Pepephone no es garantía de éxito posterior y los primeros pasos de O2 no eran halagüeños. De hecho, Serrahima ya ocupó dicha sección tras salir de Globalia sin cumplir con sus objetivos.

Sin embargo, Serrahima salvó la bola de partido al terminar la semana con algo que para él no es novedad pero para Telefónica sí lo es: una simple disculpa. A eso le acompañó la negativa a seguir captando clientes para poder acoger en condiciones a quienes ya han firmado y una compensación, aún no determinada, para los abonados que tuvieron problemas con el alta y el envío de la SIM.

Está por ver cómo la ponen en marcha, teniendo en cuenta que no todos los usuarios se vieron afectados por los constantes retrasos, cancelaciones de la portabilidad y locuciones automáticas de Zeleris. En EL ESPAÑOL seguimos muy de cerca el caso de un cliente que, de no tener bien amueblada la cabeza, bien podría haberse vuelto loco. Por hoy, la primera disculpa que se le recuerda a Telefónica justifica que Serrahima duerma con los leones. De cómo resuelva la crisis que todavía tiene encima dependerá si termina o no convirtiéndose en su alimento (metafórico).