El caso de los empresarios ‘acongojados’ con la que se avecina

Tengo la sensación de que a todos mis clientes les ha dado por reunirse antes de que lleguen las vacaciones. Las invitaciones para celebrar la llegada del verano y verse antes de que acabe el curso escolar se han multiplicado en los últimos días. Así que estos días me estoy dedicando a ir de ‘sarao en sarao’ para que luego no me digan que soy una soseras.

En uno de esos ‘saraos’ en el centro de Madrid, en una terraza con vistas de 360 grados a la ciudad, me encontré con lo ‘más granado’ de la política y la empresa. Políticos y empresarios unidos por una buena causa: el verano, pensé sin querer ser mal pensada. Ahí estaban todos, de izquierdas, de derechas, de... ¿centro? Del PP, Psoe, de Ciudadanos… ¡Y hasta de Podemos! Para que luego digan.