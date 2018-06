Las inmobiliarias vuelven a liderar la lista de morosos de Hacienda: Reyal Urbis debe 361,5 millones

Las inmobiliarias españolas vuelven a liderar la lista de morosos que la Agencia Tributaria ha publicado este jueves. En total, 16 sociedades deben más de 80 millones de euros en impuestos sumando un montante de 2.038 millones, el 13,3% de los 15.300 millones que mantienen 4.318 deudores [CONSULTE AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE MOROSOS DE HACIENDA].

El ránking sigue estando liderado por Reyal Urbis que mantiene su deuda total con el Estado en los 361,5 millones de euros. Es la empresa que más dinero debe en impuestos con diferencia, seguida de Oceanus Maritime -vinculada al propietario del Manchester City- que adeuda 227,7 millones de euros. El dudoso tercer lugar lo ostenta Nozar -en concurso de acreedores- que mantienen un montante reclamado de 197,6 millones de euros.

Vittone 1842 se queda el cuarto lugar y unas deudas de 134,4 millones de euros, seguida de Servicios Esquerdo con 114,7 millones de euros. Aifos sigue debiendo a Hacienda 98,6 millones de euros nueve años después de la mega quiebra de la promotora malagueña.

Cuatro sociedades de Portocarrio

El siguiente en el listado es Grupo Pra con 98,4 millones y Anreal Holding con 98,3 millones de euros. Fomensa Hispania es un caso particular, ya que debe 90,4 millones, aunque con en cuatro de sus empresas asociadas. Portocarrio, Portocarrio Valores y Portocarrio Viviendas tienen exactamente la misma deuda, con lo que la matriz debe en total 360 millones de euros.

Anca Corporate es el siguiente en la lista con 89,8 millones de euros, Organización Impulsora de Discapacitados con 86,1 millones de euros, Obras Nuevas de Edificación con 86 millones y Petro Nova Oil con 82,7 millones de euros.

La cuarta lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 4.318 deudores, lo que supone un 5% menos respecto a la tercera lista, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 15.300 millones de euros, entorno a un 0,6% menos que en la anterior, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en el cuarto listado es un 11% inferior, teniendo en cuenta las nuevas entradas.

No obstante, un total de 1.515 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el cuarto, de forma que más del 30% de los que aparecían en el primer listado ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en el cuarto.