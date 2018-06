El fundador de Cabify responde a Podemos: "Vivo en Tetuán, no en Galapagar"

El fundador de Cabify, Juan de Antonio, publica este domingo una carta dirigida a Podemos y sus principales dirigentes en varios diarios en la que responde a las acusaciones que les han hecho de cometer elusión fiscal y les recuerda que él no vive en San Francisco ni en Galapagar, sino en el barrio de Tetuán.La carta, que ocupa toda una página de varios periódicos como las y Jque ocupan los anuncios, comienza con un "Hola Pablo, hola Irene", -el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria, Irene Montero- "hola Podemos" y aparece después de que el pasado viernes Podemos se ratificara en el juzgado en sus afirmaciones en un acto de conciliación y Montero insistiera en que Cabify tiene su sede en un paraíso fiscal.Juan de Antonio explica que Cabify, compañía de alquiler de vehículos con conductor y plataforma que pone en contacto a usuarios con vehículos con conductor, no es sólo él, sino más de 1.700 empleados que trabajan día a día "para hacer de nuestras ciudades un lugar mejor donde convivir".Añade que, pese a que Cabify ha explicado muchas veces cómo está estructurada la compañía y el impacto positivo que genera, Podemos y sus dirigentes siguen contando "como verdades cosas que no lo son".En la carta también señala que, pese a que estudió dos años en San Francisco, apoyado con una beca Fullbright y un crédito del Ministerio de Educación que todavía está pagando, él se llama Juan y no vive en la ciudad estadounidense, ni en Galapagar (municipio donde se encuentra la vivienda que recientemente se han comprado Pablo Iglesias e Irene Montero), sino en el barrio madrileño de Tetuán.Juan de Antonio dice que, "como no podía ser de otra forma siendo alguien que viene de la enseñanza pública y ama a su país, Cabify paga en España el 100% de los impuestos de su actividad económica y mantenemos aquí la propiedad intelectual de la tecnología que desarrollamos".También afirma que "Cabify contribuye a generar miles de puestos de trabajo dando oportunidades a colectivos con dificultad para reincorporarse al mercado laboral"."Por todo ésto, siento un orgullo enorme por lo que estamos construyendo", añade Juan de Antonio, que dice que en Cabify están "encantados de recibir cualquier crítica constructiva", pero "no vamos a tolerar que se mienta de forma mal intencionada para destruir algo en lo que creemos y que, además, es bueno para nuestra sociedad".El director para Europa de Cabify, Mariano Sylveira, recordó el pasado viernes que Delaware (EE.UU.), donde tiene la sede la compañía, no está en la lista de paraísos fiscales y no hay traspaso de beneficios entre el negocio en España y Delaware.