NH dice que la OPA de Minor no es "mejor alternativa" que su plan estratégico

La oferta de Minor no convence a NH Hotel. A falta de que la tailandesa presente el folleto con la oferta de adquisición voluntaria, la hotelera que preside Alfredo Fernández Agras duda ya de que se trate de una opción mejor que su propio plan de expansión.

La oferta de Minor "no parece satisfacer ni el valor ni ser una mejor alternativa al plan estratégico de la compañía", ha afirmado Fernández Agras durante su discurso ante los accionistas. El presidente de NH ha adelantado que el consejo decidirá esta tarde a qué banco de inversión contrata para que analice la oferta y emita una recomendación.

Minor quiere aumentar su participación en NH desde el 38,2% -que ostentará cuando cierre el traspaso de las acciones compradas a HNA y después de comprar el cupo de Oceanwood-, hasta entre un 55% y un 65% a través de una oferta pública de adquisición a un precio de 6,4 euros por acción. Este supone valorar la compañía en unos 2.500 millones de euros.

La tailandesa se ha comprometido a presentar su oferta antes del día 12 de julio y, con el folleto en la mano, NH emitirá un informe con su opinión al respecto. De momento, el hecho de que Minor no ofrezca "prima de control, algo que es nuestra obligación obtener", apunta Fernández Agras, no ha gustado a la hotelera que ya rechazó el pasado enero una oferta de fusión realizada por Barceló por considerar que no valoraba adecuadamente la compañía y por no ofrecer efectivo a sus accionistas. El presidente de la compañía ha subrayado que se buscará una mejora de la oferta, aunque siempre respetando los límites que marca la normativa en cuanto a pasividad de los administradores de la sociedad en este tipo de operaciones.

Aun así, Fernández Agras ha emplazado a los accionistas a esperar a que Minor presente el folleto de la opa para ver sus planes, momento en que el consejo tomará una decisión y emitirá su recomendación en base también a las conclusiones que saque el banco de inversión contratado. Por otra parte, ha subrayado que Minor ha presentado su oferta en base a información pública de NH, sin acceder a los datos de la compañía. Una situación que, como han puesto los accionistas de manifiesto durante sus intervenciones, puede cambiar ahora que la tailandesa reclama tres asientos en el consejo para cumplir con la proporcionalidad que marca la normativa española.

La posición de NH respecto a la OPA está en línea con los reportes de los analistas de los últimos días. Bankinter recomendó a los accionistas "no acudir" a la oferta. En su opinión, el precio de la OPA "carece de atractivo" porque no incorpora prima de control respecto a la cotización actual; infravalora el valor intrínseco de NH -que se estima en un rango de entre 7 y 7,4 euros por título-; y, con alta probabilidad, la cotización de NH se quede "anclada" en el entorno del 6,3 euros, por lo que daría lo mismo aceptar la OPA que vender en el mercado ahora.