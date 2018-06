Huertas (Mapfre) cree que hay que abrir "procesos de escucha" en Cataluña

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha lanzado una apuesta por el diálogo en torno a la situación en Cataluña. A su juicio es el momento de "abrir procesos de escucha" por ambas partes para buscar "el entendimiento dentro del marco de la Constitución", ha dicho.

Para lograr ese objetivo Huertas pide "serenidad y entender la gravedad de la situación para buscar puntos de encuentro", teniendo claro que "no habrá soluciones mágicas" que acaben con el sentir de una parte de la población catalana que "reclama" cambios en las relaciones entre la región y el resto de España.

Un llamamiento al diálogo por parte del presidente de Mapfre, quien ha reclamado al Gobierno "mantener la previsibilidad y confianza" en la política económica que se ha venido haciendo. Eso sí, sin olvidar que "el desempleo sigue siendo el principal problema de nuestro país, y cada vez se habla menos de ello".

Unas palabras que ha pronunciado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que organiza la APIE en donde ha hablado sobre la influencia del blockchain en el sector de los seguros.

Innovación en el sector seguros

Para Huertas esa nueva tecnología abre puertas hasta ahora desconocidas, que permiten generar nuevas relaciones de confianza entre dos partes sin necesidad de intermediarios. Esto, ha explicado, agiliza y facilita transacciones, contrataciones, etc.

¿Cómo se aplica esto al sector del seguro? Pues, por ejemplo, para jugar un papel en la inclusión financiera, al facilitar la contratación de microseguros; pero también en la agilización de trámites como la peritación. Al final, de lo que se trata es de “implementar mejoras para hacer más fácil la relación con los clientes”, ha dicho.

Ahora bien, reconoce que -por el momento- no se está aplicando ya que "no hay bases jurídicas que permitan eliminar los procesos actuales por las nuevas, en tanto que no se doten esas garantías", ha sentenciado.

El principal problema al que nos enfrentamos en este momento, ha dicho, es el aseguramiento de los ciberataques. "En la mayor parte de los casos no tenemos los datos precisos para prevenirlos y asegurarlos, por lo que puede que haya una capa que sea inasegurable" por las empresas privadas. De ahí que el presidente de Mapfre solicite que se generen "consorcios mundiales de compensación de seguros que ayuden a reducir y diversificar el riesgo en caso de que hubiera un ataque sistémico".