Así es la alianza entre Carrefour y Google que pone en un aprieto a Amazon

Si no puedes con el enemigo, únete a él. Los gigantes de la distribución son conscientes de las bondades de los líderes digitales en lo que a e-commerce se refiere, y no dudan a la hora de tenderles la mano y establecer alianzas para reinventar el sector. Carrefour y Google han sido los últimos en firmar un acuerdo que está marcando los tiempos a los demás.

Si llamó la atención la alianza entre Amazon y Dia, como un servicio de compra online de productos de alimentación y entrega ultra-rápida a través de la tienda virtual que la Plaza de Dia tiene en Amazon Prime Now, ahora Carrefour y Google trabajan juntos en un acuerdo histórico, que de momento está utilizando Francia como laboratorio.

No obstante, no sería de extrañar que España viviera en sus carnes la consecuencia este acuerdo; no en vano, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha remarcado varias veces su intención de trabajar codo a codo con los gigantes de la distribución.

En una comparecencia en febrero, Clemares insistió en que Google quiere ser una empresa tecnológica que esté "muy cerca de los retailers", porque cree que les puede dotar de la fuerza tecnológica que necesitan para competir con empresas como Amazon y otros actores del comercio electrónico. "Estamos muy cerca de compañías como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt para entender cómo dotándoles de nuestra fuerza tecnológica ellos pueden ser un retail de éxito", dijo entonces.

En el país galo ya es una realidad, aunque la pedida de mano a Carrefour no ha sido la primera. En agosto de 2017, y después de que Amazon sacudiera el mercado con la compra de la cadena de supermercados Whole Foods, Google movió ficha y firmó un acuerdo con Walmart, el mayor vendedor al por menor de Estados Unidos.

Las claves del 'matrimonio de conveniencia'

Pero, ¿en qué consiste esta alianza? Las dos compañías la denominan "asociación estratégica", y se basa en tres pilares: la disponibilidad de Carrefour en la nueva Google Shopping y en Google Assistant en Francia; la creación de un laboratorio de innovación entre las dos empresas y la aceleración de la digitalización del Grupo Carrefour.

A través de esta asociación, Google aportará su tecnología y habilidades en Inteligencia Artificial (IA), la nube, y nuevos tipos de compras a través de Google Assistant; por su parte, Carrefour entrega su experiencia en productos y su know-how en logística y ventas. "El objetivo común de esta asociación es reunir la experiencia de ambas compañías para ofrecer a los consumidores nuevas e innovadoras experiencias de compra en Francia, ya sea en una tienda, online, en teléfonos inteligentes, o con voz", explican.

Pretenden, en definitiva, ofrecer una "nueva experiencia de compra" a los clientes de Carrefour a través de las plataformas de Google para que comprar online sea sencillo e intuitivo. Un acuerdo que se pondrá en marcha a principios de 2019: "Los usuarios en Francia podrán comprar alimentos a través de una variedad de canales", explican. Desde Google Home a Google Assistant pasando por la propia web.

Este mismo verano, se abrirán las puertas de un laboratorio de innovación en París de Carrefour asociación con Google Cloud, con el objetivo de crear nuevas experiencias para los consumidores.

"Esta alianza hace de Carrefour el primer socio de Google en el comercio electrónico de alimentación en Europa, creando un fuerte vínculo entre las dos compañías. También marca un paso importante en la nueva historia escrita porCarrefour desde el anuncio del plan Carrefour 2022. Nos permite acelerar nuestra evolución digital y tener una ventaja en la implementación del enfoque omnicanal que queremos ofrecer a nuestros clientes ", apuntó Alexandre Bompard, CEO de Carrefour.

Desde Google también se muestran satisfechos: "Los clientes quieren asistencia, simple y experiencias personalizadas que les ayuden a tomar decisiones sobre qué comprar, a crear cestas, que proporcionen un pago sin interrupciones", dijeron desde la compañía.

Lejos de declararse enemigos, las alianzas entre los pure players y el comercio tradicional son cada vez más comunes. El beneficiado, el consumidor.