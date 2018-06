'Olvidar' el intermitente, la principal infracción de los conductores españoles

Conducir con demasiadas prisas, no respetar la distancia de seguridad o que los pasajeros que viajan atrás 'olviden' ponerse el cinturón de seguridad. Esos son los principales 'pecados' en la conducción de los españoles.

Así lo establece el primer Observatorio global sobre el comportamiento de los conductores en la red de autopistas de Abertis: el 38% de los conductores españoles conduce más rápido de lo permitido; el 16% se convierte en la sombra del vehículo que le precede y uno de cada cinco pasajeros no se pone el cinturón cuando se sienta detrás.

Pero en estas tres infracciones, los vecinos de Francia no están mucho mejor: el 41% se excede en velocidad; el 25% no respeta la distancia de seguridad y un 13% de sus pasajeros también olvidan el cinturón cuando van detrás.

Aun así, hay algo que los españoles hacemos bastante peor que los vecinos franceses: pasamos de los intermitentes para señalizar un movimiento. El 45% de los conductores en España no lo utilizan, frente al 38% de los conductores franceses que comete esta infracción.

Los chilenos, demasiado rápido y sin intermitentes

El estudio, publicado este jueves, recoge los datos agregados de los comportamientos de los clientes la red de carreteras que gestiona la concesionaria en seis de los países donde opera: España, Francia, Argentina, Brasil, Chile y Puerto Rico.

De forma global, el observatorio concluye que un tercio de los conductores analizados no respeta el límite de velocidad máxima, el 26% no respeta la obligatoriedad de circular por el carril derecho, el 44% no utiliza bien los intermitentes para señalizar sus movimientos y un 25% no respeta la distancia de seguridad.

La infracción que más se comete, según estos datos, es 'olvidar' el cinturón de seguridad cuando se va de pasajero: casi cuatro de cada diez de los pasajeros que viajan en el asiento posterior del coche no lo utiliza. Pero también hay un dato positivo: sólo un 5% sigue utilizando el teléfono móvil mientras conduce.

En América, los conductores también se exceden en velocidad, siendo los chilenos los que más infringen la norma (53%), frente al 30% de Brasil. Los portorriqueños y los argentinos son más cautelosos en su conducción: solo un 15% y un 10%, respectivamente, conducen más rápido de lo permitido.

En cuanto a la utilización del carril lento, los chilenos son de nuevo los que peor lo hacen: un 54% de sus conductores cometen esta infracción, frente al 37% de los franceses o el 26% de los brasileños. En España esta infracción la comenten sólo el 15% de los conductores.

Resultados primer observatorio global de conductores.

No respetar la distancia de seguridad es la infracción más cometida al otro lado del Atlántico, con un 75% de los chilenos y un 69% de los argentinos.

Las cifras medias obtenidas, señala Abertis, se han tomado en proporción al número de kilómetros recorridos en cada red. Durante 2017, se han analizado más de 2 millones de vehículos (pesados y ligeros) durante un total de 49 días de observación en siete localizaciones distintas.

El Observatorio de Conducción de Abertis

La concesionaria de autopistas lanzó el Observatorio de Conducción en Francia en 2012, centrado en analizar las conductas de los clientes de sus autopistas relacionadas con las infracciones más habituales en el país: uso del móvil, exceso de velocidad, incorrecto uso de los carriles lentos y rápidos, falta de uso de intermitentes, falta de respeto de la distancia de seguridad y falta de uso de los cinturones de seguridad.

Los resultados extraídos de estos estudios han servido para lanzar campañas de concienciación y divulgación de seguridad vial. Tras el éxito alcanzado, Abertis decidió extender el observatorio a otros cinco países donde opera: España, Argentina, Brasil, Chile y Puerto Rico. La compañía espera sumar Italia al estudio próximamente.

Esta iniciativa se enmarca en una de las prioridades del grupo, la seguridad vial para reducir el número de víctimas en su red. Entre 2015 y 2017, el ratio de fatalidad en las carreteras de Abertis ha caído un 22%. El de accidentalidad, un 9%.