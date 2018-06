A LOS LEONES: Gonzalo Urquijo (Abengoa) y Juan Antonio Gómez-Pintado (Vía Célere)

No corren buenos tiempos para pensar en una salida a Bolsa, así que todo apunta a que el presidente de Vía Celere tendrá que replantear sus planes. Aunque no estaba anunciada públicamente, en el sector se da por descontado que Värde Partners tiene intención de seguir la estela de sus iguales en el sector como Testa, Azora o Metrovacesa, pero la situación del mercado no hace aconsejable plantear un lanzamiento en este momento.

A las turbulencias de mercado hay que sumarle también la marcha hace unas semanas de su director financiero, Borja Fernández, quien había fichado por la compañía en octubre de 2017 con el objetivo de liderar la salida a Bolsa de la inmobiliaria. Ahora se está a la espera de conocer quién será el próximo responsable de las finanzas de la compañía.

Sin duda un varapalo para Gómez-Pintado pero también para los fondos que están en accionariado, que veían en la OPV la mejor manera de abandonar el accionariado de la firma de manera progresiva.