Martínez (Cellnex) cree que Edizione es el inversor "adecuado" para relevar a Abertis

Tobías Martínez, presidente y consejero delegado de Cellnex, se prepara ya para los cambios que se avecinan en el accionariado de la compañía. En las próximas semanas se hará efectivo el acuerdo entre los nuevos accionistas de Abertis (ACS, Hochtief y Atlantia) para la venta de la firma de infraestructuras de telecomunicaciones -tras el acuerdo con los italianos- a la familia Benetton.

El traspaso se hará a Edizione hacia mediados de julio y la firma se hará con el 29% de los títulos de la nueva compañía. Este intercambio accionarial "demuestra el dinamismo, el modelo de negocio y la oportunidad que supone una compañía como la nuestra", según sostiene Martínez.

A juicio del máximo responsable, la llegada de ese accionista es "la confirmación de que queda mucho por hacer". Martínez se muestra convencido: Cellnex todavía tiene un gran margen de crecimiento.

El consejero delegado sostiene que "están tranquilos y satisfechos" por la llegada del grupo italiano al accionariado, ya que lo hace con "vocación de largo plazo" y consciente de que Cellnex es una empresa "intensiva en capital que, en momentos determinados puede requerir de ampliaciones de capital". Estas características convierten a Edizione en "un inversor muy adecuado" para una compañía como Cellnex, sostiene.

El 5G

El despegue del 5G en las redes de telecomunicaciones permitirá a Cellnex jugar un papel muy relevante ya que, según un informe de McKinsey, "los modelos de redes compartidas pueden reducir un 40% el coste del despliegue de la red" que viene asociada a esta nueva tecnología. De hecho, Martínez cree que "no habrá más de dos redes 5G en un país".

El proyecto de Cellnex está muy centrado en Europa donde está "muy consolidada" con presencia en seis países europeos y más de 21.000 emplazamientos de torres desplegados, que en 2022 superarán los 28.000 en base a los compromisos ya adquiridos de integración y despliegue de nuevos activos.

Fruto de esa implantación y madurez en el Viejo Continente, el grupo quiere seguir creciendo en la misma zona. Eso no significa, ha explicado su consejero delegado, que descarten invertir en otros países. "Nuestra prioridad es Europa, pero estamos abiertos a otras opciones", ha sentenciado.

Aprovechando la llegada de nuevos accionistas, Martínez reclama echar un vistazo también a la configuración de sus accionistas. Esa composición se configura de modo que el 50% del free float está en Estados Unidos y el 19% en Reino Unido, mientras que el 31% proviene del resto del mundo. Es decir, que dos países concentran el 70% de los movimientos bursátiles que vive Cellnex en el mercado cada día.

Unas explicaciones que Tobías Martínez ha dado en la Junta de Accionistas que se celebra en Madrid este jueves y en la que ha estado presente el que fue su presidente hasta febrero, Francisco Reynés (ahora presidente de Gas Natural) a quien Martínez ha agradecido su "apoyo incondicional porque sin él el proyecto de Cellnex no hubiera salido adelante".

Durante la junta, la firma de infraestructuras ha presentado también los resultados del año 2017: realizó una inversión de 1.200 millones de euros, con una deuda de algo más de 2.200 millones (al cierre del primer trimestre de 2018). En el último ejercicio, el 42% de los ingresos llegaron desde fuera de España, y el 31% de ellos desde Italia, algo que le da una buena complementariedad geográfica con su nuevo accionista controlado por la familia Benetton.

Crecer no es una obsesión

Eso sí, el presidente de Cellnex ha querido dejar claro que "nuestro objetivo es el crecimiento, pero no es una obsesión. Somos pacientes". Por tanto, no adoptarán decisiones que no tengan sentido para la generación de valor para sus accionistas.

Los accionistas de Cellnex han dado también el visto bueno a la reforma del consejo que pasará a tener 12 miembros. Se nombrará también a María Luis Guijarro y Anne Bouverot como nuevas consejeras independientes. Unos nombramientos con los que el 25% de los miembros del máximo órgano de Cellnex estará compuesto por mujeres. También se va a ratificar el nombramiento de Carlos del Río y David Díaz como consejeros dominicales.

Cellnex ha dado luz verde también a un dividendo con cargo a la prima de emisión. De este modo, en junio se acordará el pago del dividendo con cargo a 2017 por importe de 0,095 euros entre sus accionistas.