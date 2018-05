Acciona ve en los contratos de energía a largo plazo una opción para invertir en España

España sigue sin estar en el punto de mira de las inversiones de Acciona. La falta de predictibilidad del mercado y una retribución insuficiente -que compromete incluso lograr las metas de penetración de renovables marcadas por la Unión Europea-, son los argumentos que da el grupo que preside José Manuel Entrecanales para optar por otros mercados a la hora de apostar por el desarrollo de las energías 'verdes'.

Para el presidente de Acciona, aunque la crisis ha quedado atrás en España, todavía es necesario "aumentar la inversión en infraestructuras" y realizar "un desarrollo entusiasta del sector renovable". Sin embargo, no se trata de un mercado atractivo para el grupo en el escenario actual, "con los recientes laudos contrarios (por los recortes a las renovables), la incertidumbre sobre la retribución futura o el exceso de capacidad en ciclos combinados", circunstancias que, además, lastran el avance de España en el cumplimiento de los compromisos de renovables marcados por la UE para 2030.

Sin embargo, hay una vía para que las inversiones de Acciona en renovables vuelvan a tener a España en cuenta: los contratos de suministro de energía a largo plazo (PPA, por su sigla en inglés).

"Casi toda nuestra inversión, la nueva al menos, se hace a través de PPA por una cuestión de riesgo", asegura el presidente de Acciona. "Entrar a precio de mercado en España nos parece de alto riesgo, como puede serlo en cualquier parte. Sin la posibilidad de una predictibilidad en los retornos es improbable que desarrollemos nueva capacidad en España", agrega.

En este sentido, Entrecanales ha valorado que en el sector privado ya haya movimiento en este sentido y apunta a movimientos como el de BBVA, entidad que junto con Banco Santander y Caixabank ha respaldado el plan inversor de Forestalia para poner en marcha 300 megavatios (MW) eólicos en Zaragoza.

La clave de los PPA está, precisamente, en que permite a los desarrolladores obtengan financiación bancaria para ejecutar un proyecto. Un ejemplo de su utilidad está en la estrategia de Iberdrola en Estados Unidos: los PPA han servido a la eléctrica para apuntalar sus ingresos en el país a través de contratos de energía a largo plazo con grandes multinacionales como Google, Amazon, Nike, Apple y Facebook.

"La tendencia de los PPAs privados en España pueden ser una ventana de oportunidad", sostiene Entrecanales.

Nuevo recorte a las renovables

Entrecanales también ha aproximado el mordisco que supondrá el recorte a la rentabilidad de las renovables que ha planteado el Gobierno para el próximo período, vigente a partir de 2020: "12 millones de euros del resultado bruto de explotación (Ebitda) por cada 100 puntos básicos de reducción".

"No sería algo grave a nivel grupo, pero sí creo que estamos en los límites de la rentabilidad si es que queremos llegar a la meta del 30% en penetración de renovables como pretende fijar la Comisión Europea para 2030", afirmó el presidente de Acciona durante la junta de accionistas celebrada en Madrid. "No se conseguirá si no hay unos criterios de retribución acordes con las expectativas del mercado y de los inversores", apostilló.

El plan de inversiones de Acciona contempla dirigir 2.000 millones al desarrollo de instalaciones de energía renovable hasta 2020. Durante su discurso, Entrecanales señaló en especial hacia dos mercados: México y Estados Unidos.

En el primero, Acciona está construyendo actualmente hospitales, carreteras, plantas de generación, redes de transmisión y desarrollos inmobiliarios. Para este año, además, prevé superar los 1.000 megavatios (MW) de capacidad instalada en energía eólica y fotovoltaica.

En el segundo, a pesar de la posición escéptica ante el cambio climático del actual presidente, Donald Trump, y su decisión de sacar a EEUU del Acuerdo de París, Acciona mantiene buenas perspectivas para su negocio de renovables en el país. La compañía tiene 720 MW instalados en EEUU.

Además de sus proyectos en Chile, Oriente Medio, Canadá o Australia, el grupo de la familia Entrecanales quiere aumentar su presencia en África en los próximos años. Su intención es pasar de los cinco mercados actuales en los que tiene presencia (Marruecos, Argelia, Cabo Verde, Gabón y Sudáfrica) a otros cinco: Namibia, Kenia, Etiopía, Costa de Marfil y Tanzania.

Apuesta por el tren, el sector inmobiliario y la gestión de inversiones

Entre las prioridades que se marca Acciona para este año además de la inversión en proyectos rentables en renovables está "la gestión prudente de proyectos de infraestructura, la promoción residencial y, en Bestinver, la atracción de nuevos partícipes y el liderazgo en el mercado de gestoras independientes", como ha explicado Entrecanales en su discurso ante los accionistas.

Sobre la gestora de fondos de inversión, el presidente de Acciona ha especificado que su plan "es seguir creciendo". ¿Con nuevos socios? "No hay ni planes ni 'desplanes'", ha bromeado Entrecanales apuntando a que si llegara alguna oferta "que aporte valor" no habrá problema en evaluarla.

Respecto al negocio inmobiliario, Entrecanales ha apuntado como "prioridad estratégica" la actividad construcción de viviendas, a la que la compañía anunció su vuelta hace un año. El presidente de Acciona ha confirmado a varios periodistas que cuenta con un plan de crecimiento y unos objetivos para esta línea de negocio "que nunca hemos abandonado". "Estamos comprando suelo, desarrollando y vendiendo viviendas", aseguró. "Somos parte de la actividad inmobiliaria del país", sentenció.

En este momento, Acciona tiene en promoción y comercialización más de 2.400 viviendas en España de las que prevé entregar alrededor de 400 este año. También tiene promociones a la venta en Polonia y México que suman más de 1.160 viviendas.

Pero Acciona tiene además sobre la mesa las conversaciones con Air Nostrum para meterse en el negocio del transporte ferroviario. Entrecanales ha confirmado las conversaciones para analizar este negocio y poner en marcha una conexión internacional, las únicas que permite la legislación hasta la apertura definitiva del mercado ferroviario, marcada para 2020. Es una "posibilidad atractiva", aseguró Entrecanales.