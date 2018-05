Tebas apuesta por la convivencia de 'telecos' y tecnológicas en LaLiga

Los derechos televisivos de La Liga se cocinan a fuego lento. Y Javier Tebas lleva en los fogones mucho tiempo para que su cocción sea óptima y rentable. De hecho, el presidente de la patronal del fútbol ha reiterado este lunes su seguridad en que el próximo contrato que se firme será con una cuantía superior a la actual. “No tengo dudas. Será superior”, ha espetado durante el acto organizado por Club Siglo XXI “La globalización del fútbol profesional. Riesgos y retos”.

La seguridad es tal, porque sabe -o intuye- que habrá nuevos agentes. EL ESPAÑOL ya advirtió que empresas como Amazon o Netflix están detrás de adquirir los derechos televisivos de LaLiga y Javier Tebas sabe que la incursión de las denominadas tecnológicas dibujará un nuevo mapa. “El reto que se avecina es importante y ambicioso, no hay duda. Por ello, habrá soluciones completamente diferentes a las que hay ahora”, ha apostillado.

Pero el presidente de La Liga ha exprimido aún más la naranja. Sabedor de que un nuevo plato se está creando, Tebas ha augurado que “a lo mejor somos el primer país (por España) que tiene que cambiar el modelo televisivo”, en alusión a las nuevos agentes que piden su hueco a toda prisa. No obstante, el presidente dice desconocer quien se llevará el gato al agua. Y razón no le falta porque la puja (se han hecho oficiales los requisitos) será a ciegas y no habrá negociación. “No puedo saber si Amazon o Netflix se van a quedar con los derechos y no sé si hay avances”, ha espetado jugando a un posible despiste.

¿Hacia un modelo mixto?

Ante el revuelo que lleva generando la incursión de las citadas multinacionales, Javier Tebas ha puesto encima de la mesa un nuevo modelo televisivo. “Las ‘telecos’ no están dispuestas a pagar lo de antes y entiendo que las tecnológicas no puedan pagar 1.000 millones de euros”, por lo que, tal y como se refleja en el pliego publicado, las diferentes compañías podrán revenderse unas a otras los derechos.

Con este panorama, Javier Tebas deja la puerta abierta a un modelo mixto en el que más de una operadora tenga los derechos. Este hecho podría suponer cierto engorro al usuario a la hora de contratar, algo que el presidente de la patronal del fútbol ha descartado a EL ESPAÑOL. “No será problema. Los diferentes agentes se pondrán de acuerdo entre ellos para que los paquetes se puedan emitir en sus diferentes canales. Eso ya ha pasado en otras ligas”, ha resaltado.

A su vez, Javier Tebas ha subrayado la importancia que tiene para el fútbol español que los derechos televisivos se repartan en diferentes paquetes. “Este modelo ayuda a la economía de La Liga de manera innegable. Es primordial que se puedan vender en diferentes tramos”, ha valorado.

Una nueva reforma fiscal

En el repaso que el presidente de LaLiga ha hecho de la situación financiera de La Liga y de los clubes de fútbol, ha vuelto a ensalzar que es una de las “competiciones más saneadas del deporte en Europa”.

No obstante, ha matizado que los estamentos políticos deberían revisar la fiscalidad que pagan los jugadores. Aludiendo a que el fútbol “genera el 1% del PIB en España”, Tebas ha sugerido que los futbolistas deberían tener menos trabas tributarias ya que de lo contrario, las estrellas optarán “por jugar en otras Ligas que ofrecen más seguridad”.

Por ahora, el pPresidente no ha hablado con las formaciones políticas aunque ha asegurado que es algo que deberá hacerse de cara a un futuro.