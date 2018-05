Madrid Aloja, el Airbnb castizo: "Si tienes un piso y lo vas a gestionar tú, alquílalo de manera tradicional"

Tras una hora esperando, Adolfo Merás Cruz aparece por la puerta. Como si fuese la última entrevista. "Perdona, pero entre asuntos personales y que llevamos unas semanas con el Ayuntamiento, no paro". Me dice mientras me estrecha la mano. El portavoz de Madrid Aloja es un tipo que no se muerde la lengua. Lo mismo te dice que si tienes un piso lo pongas en alquiler que bromea con la política actual.

Según pasan los minutos y saca su arsenal de datos y bebe agua de manera abundante me explica que no son el diablo. Que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona están haciendo mucho daño y que existe mucho mito. Lo dice todo documentado. Todo. Bajo el brazo lleva unos 300 folios que me los enseña uno a uno con documentación y estudios. "Tengo tiempo y te dejo que me preguntes de todo", me afirma. Un detalle.

¿Qué es Madrid Aloja?

Madrid Aloja es una asociación que se crea a partir de la gente que tiene pisos vacacionales en alquiler y que trata de combatir las prohibiciones de los Ayuntamientos que limitan el periodo de arrendamiento. Recurrimos y ganamos.

¿En qué os diferenciáis con Airbnb?

Nosotros, hasta ahora, no somos una plataforma intermediaria. No ofrecemos directamente alquiler. Nuestros asociados lo ofertan por su cuenta o a través de otras plataformas. Eso no significa que estemos pensando lanzar una herramienta para gestionar nosotros los pisos vacacionales. Pero no ganaremos dinero, será para constituirnos porque no es nuestro nicho.

Entonces no gestionáis…

No. Nunca lo haremos porque, de momento, somos una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros ofrecemos los teléfonos de las personas que están asociados. Nunca nos ponemos en contacto con empresas como Airbnb.

¿Por qué sube el precio de la vivienda?

Una de las causas es la gran actividad económica del país. Hay una subida salarial. Otro de los hechos innegables es que la gente viene a vivir a Madrid. Se produce una demanda importante de vivienda. Esta ciudad es un lugar seguro para vivir y mucha gente que viene de fuera se queda. Por otra parte, los estudiantes prefieren vivir en Madrid a Cataluña por el lío independentista.

Evidentemente, la demanda de pisos turísticos ha hecho subir, pero en menor manera los precios.

Dice usted que hay estudiantes que se quedan en Madrid y no van a Barcelona. Sin embargo vemos que la ciudad catalana es donde más sube el precio. Y en parte, los vecinos y asociaciones lo achacan a los pisos turísticos.

Barcelona está peor porque tiene menos vivienda, menos superficie y más turismo. La situación geofísica también hace que los precios sean mayores, pero eso siempre ha pasado así. Pasa exactamente lo mismo que Venecia, que tiene muchas limitaciones.

Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es Mallorca. Enfermeros, médicos o policías no tienen donde vivir. ¿Debe regularse?

Debería haber un esfuerzo de la Administración para que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. Pero insisto que no creo que todo sea culpa de la vivienda vacacional. De hecho hay informes que lo niegan. Tenemos que saber lo que condenamos y estamos prohibiendo poder alquilar los pisos. Eso es una barrabasada.

Me va a perdonar, pero nunca se habla de prohibición sino de regulación

No, vamos a ser claros. Estamos prohibiendo. Los gobiernos independentistas, junto al PSOE y a Podemos, están poniendo trabas a las personas en Mallorca. Yo entiendo que si hubiese tenido voluntad reguladora lo había hecho con estudios, no a lo loco. No se ha hecho nada. Su ley se ha resumido en “no se puede alquilar en bloques de piso, pero sí en unifamiliares”.

Vamos a pensar en la gente que ha comprado esos pisos. La gran mayoría utiliza su piso en los meses de verano para disfrutar de sus vacaciones y que luego tiene su segunda residencia vacía y sin alquilar. ¿No querían que no hubiese casas vacías? Pues que lo demuestren. El Gobierno tiene la culpa de que la economía esté restringida al turismo.

¿Es justa la subida de precios?

Cada uno le da el valor a los pisos y otros a los salarios. Todos pensamos que queremos cobrar más y pagar menos. Puedo entender el mosqueo de la gente que gana poco y que el precio del alquiler vuelva a cobrar vida.

Pero hay algo que no puedo compartir. Que cada uno viva donde quiera. Nadie puede vivir en La Moraleja. Entiendo el mosqueo de la gente, pero nos permite mantener la conciencia de que no somos el ombligo del mundo para tirar de obra barata.

Parece ser que hemos llegado a un punto de blanco o negro

Bueno, puede ser gris. Nosotros trabajamos en ello. Si hoy decimos a los propietarios que tienen que pagar más impuestos lo harían encantados. También entiendo a los policías o bomberos que no tienen donde vivir por culpa de los precios. A lo mejor lo que hay que hacer es pagar más dinero a los trabajadores consiguiendo más cantidades a través de los ya citados impuestos.

Luego está el tema de los hoteles. No están en las mismas condiciones. Deberían pagar más en lugares como Mallorca.

Pero, ¿dónde queda la justicia de pago por impuestos para todos por igual?

Ahora te lo reformulo de otra manera. ¿Acaso cobran lo mismo en Madrid que en un pueblo de Castilla La Mancha? Lo dudo. Hemos dejado que los sueldos sean muy bajos. Hace 15 años la gente se iba a la construcción y a ganar dinero. Y ahora... los honorarios son los que son.

Los precios del alquiler suben y los sueldos no. ¿De verdad está regulado?

A lo mejor es que no está reglado. En Cataluña un médico no se puede ir a vivir, en Mallorca igual. Cuesta mucho dinero irse allí y las trabas son muy grandes. Eso es lo que de verdad hay que reglar. Los sueldos siguen igual y el Gobierno mira para otro lado. La culpa es de la Administración, no de nosotros.

¿Quién debe dar los pasos para que se resuelva todo?

Todos. Los Gobiernos hablan mucho, las patronales… Todos. Pero lo que no puede ser que los más débiles sean los que más paguen.

Volvamos a Madrid. Desde que Airbnb llega a la ciudad se ha encarecido el precio del alquiler un 38%. ¿Cuál es la parte de culpa de la vivienda vacacional?

En Madrid hay un millón y medio de pisos. Según el último censo existen 150.000 viviendas sin ocupar y tan solo 10.000 de ellas son las que están destinadas a uso turístico. Cuando me dicen que es por culpa nuestra, parece complicado entender que tan poco produzca tanto cáncer.

Tenemos que tener en cuenta otro hecho fundamental. Nuestros pisos costaban menos de lo que en realidad costaban. Para sacar dinero bajábamos los precios por encima de lo normal. Teníamos que pagar el coche, las hipotecas, la luz, el gas… los precios de las viviendas se desplomaron. Con la recuperación, además aparecieron inversores extranjeros que pusieron en su sitio el precio real de las casas ya que las compraron, al igual que españoles que pensaban “joder, esto es un chollo, este no es su precio y pronto subirá”.

A eso se le llama especular…

No, no. Eso no es especular. Es oportunidad. Especular es muy peyorativo. No puedes llamar especulación cuando no lo es. Una oportunidad, por ejemplo, es que me pongo a estudiar ingeniería de informática cuando uno sabe que se anuncia la creación de Microsoft.

Nadie compraba porque España vendía y vendía. Hasta yo vendí todo. Después de varios años con el dinero que tenía pude volver a comprar, cuando todo había vuelto a la normalidad. Y los precios estaban por los suelos y la calidad de vida es indudable. Por eso compré varios pisos.

¿Cómo es la relación con los partidos políticos?

Tras el cambio de ley de los famosos 90 días (sólo pueden alquilarse los pisos ese periodo de tiempo), el PP se ha mantenido mucho más distante porque además el lobby hotelero le presiona. En estos momentos nos da un poco de miedo porque están alistados con las grandes empresas.

Con Ahora Madrid o los Ayuntamientos por el cambio solo puedo decir que no conocía lo que era el populismo hasta que los conocí. Han hecho informes falsos con viviendas en Madrid. Han querido confundir a los ciudadanos con multipropietarios con multianunciantes y eso es grave. Nosotros antes estábamos en Hacienda como alquiler de vivienda porque no tenemos otros servicios y ahora ellos lo han modificado para tener que seguir pagando más impuestos. Ellos, a su vez siguen diciendo que se vacía el centro cuando el censo dice lo contrario.

Por otra parte el PSOE entiende que esto genera riqueza, pero por otro lado tiene una cabeza que se han puesto a la izquierda de Ahora Madrid en búsqueda de votos para prohibir.

Ciudadanos está esperando. Quiere hablar con todos y que todo se resuelva de la mejor manera posible.

¿Cuál es la radiografía de los pisos turísticos en Madrid?

Luis Cueto (Ahora Madrid) es el único que nos ha recibido y nos dijo que quieren eliminar estos pisos. Ellos ya han impuesto un número máximo de días de alquiler. Y por otra parte, todas las viviendas están dadas de altas para que estén reguladas para gozar de mayor transparencia.

Había 150.000 viviendas vacías (sin que nadie esté empadronado) para contarles este problema y que nuestra plataforma es una gran solución. Pero Ahora Madrid no quiere hacer caso.

¿Se gana más con el piso vacacional que convencional?

No. Es un mito.

¿Y por qué la gente lo hace y siguen creciendo?

Por la disponibilidad ya que lo puedes utilizar cuando quieras sin tener que mantener disputas con los inquilinos. Esto sigue creciendo porque antes se ganaba más dinero y ahora más viviendas. Por otra parte, la crisis aumentó la oferta porque se recibía dinero casi al contado y era un bálsamo para olvidarse de la incertidumbre del ‘qué pasará si no me paga el inquilino’.

Ahora bien, y esto también hay que decirlo. Actualmente hay mucha gente que viene a ganar mucho dinero y se lleva el tortazo, porque se lo lleva. La vida no es de color de rosas. Y lo hemos vivido en Madrid Aloja cuando llega Hacienda con las ‘rebajas’.

Tengo un piso vacío. Dame una recomendación: ¿lo pongo modo Madrid Aloja o lo pongo de alquiler?

Mételo a alquiler tradicional. Sin duda. Aunque depende de muchas variables. Por ejemplo, si lo quieres gestionar tú, cosa que es tremendamente difícil, ponlo en Airbnb. Pero con 90 días por año poco dinero vas a ganar.

¿Jugáis con las mismas cartas los hoteles y vosotros?

No. Los hoteles tienen un mercado maduro. Ellos tienen su nicho. Nosotros, otro. Sus clientes buscan otras cosas. Los nuestros son completamente diferenciales. Y no tenemos que pelearnos sino adaptarnos. Ahora hay clientes que no podían viajar y con la llegada de las plataformas ya pueden hacerlo.

Hace cuatro años éramos el diablo. Y se ha visto que es mentira. Ahora los hoteleros ya no hablan de competencia desleal y su discurso se centra en la expulsión de vecinos y la calidad del turismo.

Igual razones tienen. Te pongo el caso de Argumosa (Madrid) donde muchos herederos han echado a sus inquilinos para poner el piso en Airbnb.

Bueno, puede ser. Pero son casos aislados. El panorama global es bien diferente al que me hablas. Nosotros abogamos por el uso mixto.

¿Por qué existe el temor de que haya pisos ocupacionales?

Porque no tenemos capacidad para influir. Hemos visto reportajes en televisión donde nos dejan por los suelos. ¿Recuerdas Mallorca y los jóvenes borrachos? La mayoría se hospedan en hoteles, pero hay grupos de presión como las asociaciones vecinales que van a por nosotros sistemáticamente.

De hecho, hemos pedido que cambien la ordenanza de Medio Ambiente y ruido. Queremos que se castigue más duramente, nuestros usuarios buscan paz y tranquilidad porque vienen de turistas y necesitan descansar para que al día siguiente estén bien para patearse la preciosa ciudad que es Madrid. El ruido es negativo para nosotros.