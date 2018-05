Colonial arranca subidas del 30% en la renovación de alquileres en Madrid

Primeras cuentas de la socimi Colonial tras quedarse con el 87% de Axiare a principios de febrero una vez concluida la OPA. Y las cuentas ya empiezan a salir sobre la base de las sinergias previstas, con un 40% más beneficios al cierre del primer trimestre. “Aunque todavía no estamos fusionados ya hemos incluido los beneficios de Axiare”, apuntaba Pere Viñolas, el consejero delegado de la socimi presidida por Juan José Brugera.

“Este incremento de beneficios hay que repartirlo, prácticamente al 50%, entre la integración y, también, por el aumento de las rentas, al que no se acercan ni de lejos el resto de inmobiliarias, tanto en España como en Europa", resaltaba Viñolas para explicar a los medios las claves de estos resultados.

“Estamos a la cabeza del mundo inmobiliario europeo, con un crecimiento importante y unos fundamentales sólidos, que empiezan a ser valorados por el mercado, con esos 10 euros consolidados de valor de la acción y una subida del 22% en lo que va de ejercicio”, resumía Brugera.

Curiosamente, los inversores, tras conocer estos resultados, rebajaban un tanto la euforia. Al cierre de la sesión bursátil de este lunes, la socimi caía un 0,7% para dejar los títulos en un precio unitario de 9,95 euros.

Aportación de Axiare y contratos renovados

Al margen de este puntual borrón bursátil, la mejora de las rentas resulta evidente. “Y no solo Axiare explica la bondad de estas cifras”, recalcaba Pere Viñolas, CEO de Colonial. Ese incremento del 19% de lo que pagan los inquilinos, por ocupar las oficinas mejor situadas y acondicionadas en Madrid, Barcelona y París, se percibe tanto en términos de like for like -“la medida más estricta de ver la capacidad de generar rentas”, recordaba Viñolas-, como por las nuevas contrataciones cerradas entre enero y marzo de 2018.

En esa comparativa like for like, entre el primer trimestre de 2018 y el mismo periodo del año pasado, Colonial registraba un incremento de rentas del 6%, con una tendencia que se mantiene respecto a lo que se vio en el último trimestre de 2017, con Madrid tirando con fuerza y aprovechándose de las dudas surgidas por la deriva del procés soberanista en Cataluña. “La inversión sigue estando más dinámica en Madrid que en Barcelona”, reconocía Pere Viñolas.

Madrid, ciudad con mayor crecimiento de renta en Europa

Así, en ese desglose de aumento de las rentas, respecto a las registradas en el primer trimestre de 2017, en Barcelona ese incremento fue del 5%, llegaba al 6% en París y alcanzaba el 8% en Madrid, “por la renovación de contratos a los inquilinos de José Abascal 45, Alfonso XII, 62, Génova 17 y Castellana 52”.

Porcentajes que vienen a certificar que “Madrid se posiciona como una de las ciudades con mayor previsión de crecimiento de renta en Europa hasta el 2021”, como reseñaba Colonial en su informe anual del ejercicio 2017.

De 31,25 a 33,5 euros el metro cuadrado al mes en 3 meses

Con este incremento de las rentas prime en la zona CBD de la capital (Center Business District) en el primer trimestre, Colonial ha visto cómo los 31,25 euros por metro cuadrado al mes, que se pagaban en diciembre de 2017, se elevaban, hasta marzo, a casi los 33,5 euros.

Entre los contratos renovados por Colonial en esta zona del centro de Madrid, el de las oficinas que ocupa el Área de Recursos y Procedimientos Especiales de Gestión de la Comunidad de Madrid en el edificio del paseo de la Castellana, 52. El órgano, dependiente de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, pagará ahora un 49% más de renta.

33 contratos cerrados entre enero y marzo

Este es uno de los 33 contratos que Colonial cerraba durante el primer trimestre de 2018 en sus tres mercados, 13 en Madrid. Además de la Comunidad de Madrid, la socimi también renovaba, entre enero y marzo, los contratos de Almstom -la corporación francesa centrada en la generación de electricidad y la fabricación de trenes y barcos-, la consultora estratégica McKinsey & Company o la gestora de activos inmobiliarios Neinver. Todos en Madrid.

Entre los renovados en Barcelona, los del despacho de abogados Sagardoy o CaixaBank, en el mismo edificio de Diagonal 609-615. En conjunto, los precios de alquiler en renovaciones se elevaban un 30% en Madrid por el 16% registrado en Barcelona.

Previsión de elevar las rentas de 300 a 500 millones

A partir de aquí, desde Colonial, aunque con cierta prudencia, ven el futuro con optimismo. “¿Es el final del trayecto?”, se pregunta Viñolas. La respuesta parece caer por su propio peso. “Las rentas de nuestros edificios están todavía en fase de crecimiento, con 240.000 metros cuadrados en desarrollo, la integración de Axiare y la ejecución del Proyecto Alpha III, que nos permitirían elevar las rentas de 300 a 500 millones de euros”, explicaba el consejero delegado de la socimi. Respecto al momento del ciclo inmobiliario, Viñolas prevé que 2018 y 2019 volverán a ser años de fuerte crecimiento, pero “a partir de 2020 habrá que ver”, acotaba.

En cuanto al remate de la absorción de Axiare, el presidente de Colonial, Juan José Bruguera, recordaba cómo, tras la aprobación de la operación por las juntas de ambas empresas -el 24 y 25 de mayo-, se irá al proceso legal final que se produciría a finales de junio o principios de julio. “Las vacaciones de agosto nos cogerán ya con la fusión hecha”, remataba Brugera.