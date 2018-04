Aena no compró el 49% de Luton porque el precio era muy elevado

El precio para hacerse con el 100% de Luton era "muy elevado". Esa es la razón que el presidente y consejero delegado de Aena, Jaime García-Legaz, ha dado para explicar que el gestor aeroportuario renunciara ejercitar su derecho de compra sobre el 49% de la sociedad que gestiona el aeropuerto londinense, London Airport Holding.

“No hemos ejercido la opción de compra del 49% de Luton porque debíamos hacerlo a un precio que estaba muy por encima de la valoración realizada tanto por los servicios de Aena como por Banco Santander que fue quien realizó la valoración conforme a un concurso público”, ha explicado García-Legaz tras la celebración de la junta general de accionistas de Aena.

El fondo Ardian, propietario de la participación en Luton, había encargado a Rothschild vender su 49% a través de su filial Aerofi. Su cupo en el quinto aeropuerto de Reino Unido estaba valorado en 400 millones de dólares, unos 327 millones de euros. Según el presidente de Aena, hacerse con el control de Luton a ese precio "no se justificaba desde el punto de vista económico".

"Nosotros nos vamos a quedar con el 51% tenemos el control de la sociedad y nos quedamos muy satisfechos con la decisión que hemos tomado", ha asegurado. El socio de Aena en Luton, aseguran fuentes del mercado, sigue adelante con la operación de venta.

Apuesta por la internacionalización

La decisión de no tomar el control de Luton no desvía los planes de internacionalización de Aena, asegura García-Legaz. La compañía pretende seguir expandiéndose fuera de España pero no se hará "a cualquier precio", sino cuando encuentren oportunidades que consideren que marcan "precios razonables".

Seguir creciendo en el plano internacional es un objetivo estratégico de Aena y un factor clave para generar valor, "no sólo para Aena, sino para otras empresas por su capacidad tractora", asegura García-Legaz.

En este sentido, el presidente de la gestora aeroportuaria asegura que el nuevo plan estratégico, que se aprobará en un plazo máximo de dos meses, incorporará el modelo de internacionalización que seguirá Aena.

En su discurso ante los accionistas, García-Legaz destacó la buena marcha del negocio internacional. Aena tiene participación en 16 aeropuertos fuera de España. Los ingresos del negocio internacional crecieron un 3,6% respecto a 2016 alcanzando en 2017 los 216 millones de euros.

Para seguir creciendo, dado el rígido marco regulatorio para realizar adquisiciones mayoritarias por la participación del Estado, se estudia la posibilidad de crear un vehículo financiero en el que Aena sería socio industrial con una participación minoritaria.

García-Legaz ha afirmado que entre las áreas geográficas que están observando está Japón. Se trata de "un país que tiene muchas características para jugar bien dentro de la red de aeropuertos de Aena, pero será un poco más adelante cuando se defina el alcance geográfico de su expansión internacional".