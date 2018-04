Dia repliega velas: vende sus negocios en China

Fin de la aventura de Dia en China. La compañía dirigida por Ricardo Currás ha informado este martes de la venta del 100% de las acciones de las sociedades chinas Shanghai Dia Retail CO., Ltd y DIA (Shanghai) Management Consulting Services CO. Ltd.; es decir, desaparece de Shanghai, el único lugar del país donde todavía estaba presente, tras la liquidación de su negocio en Pekín en 2013.

Así, el acuerdo, suscrito con Nanjing Suning.Com Supermarket LTD, sociedad perteneciente al grupo chino Suning, supondrá, una vez consumado, la salida del grupo Dia del mercado chino.

No obstante, en su comunicación a la CNMV, Dia ha apuntado que se encuentra inmersa en negociaciones relativas a posibles acuerdos de colaboración comercial con el grupo Suning que, en su caso, serán debidamente comunicados mediante el correspondiente hecho relevante.

Impacto negativo en los resultados

Partiendo de la complejidad del mercado chino y la alta penetración del online, Dia no ha sabido hacer frente a estos dos rasgos, que le vienen lastrando los resultados de varios ejercicios. Sin ir más lejos, en los resultados de 2017, presentados el pasado febrero, la compañía señalaba que el resultado neto atribuido de Dia había descendido un 38% hasta los 109,6 millones de euros, "impactado" por los resultados negativos de las operaciones "discontinuadas de China en 2017".

De hecho, Currás anunció entonces que había una negociación "muy avanzada" para desinvertir en China, donde la filial de Shanghai había provisionado 38 millones de euros.

Dia llegó a tener 163 tiendas en Pekín, que echaron el cierre entre 2013 y 2014. En Shangai tiene presencia con 379 supermercados, la mayoría en régimen de franquicia.