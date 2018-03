El Caso del Empresario que se Presentará a Presidir CEOE

Tras la resaca del 8-M me toca volver a la dura realidad. Así que he quedado a comer con un cliente. Quedamos en un restaurante americano que no conocía y en el que, por cierto, tomé una hamburguesa gigante que me obligará a hacer horas extra de gimnasio.

Charlando con él me cuenta que en los próximos meses se avecina marejada en torno a la CEOE. A finales de año habrá que elegir al sustituto de Juan Rosell y empiezan los movimientos. Curioso, me dice, porque todo apunta a que el vicepresidente Antonio Garamendi es quien tiene todos los boletos para ganar.