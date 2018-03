Xiaomi será demandada tras las cautelares en el Mobile World Congress

EL ESPAÑOL entrevista a Álvaro López-Medrano, el empresario que también está enfrentado en los tribunales con Vodafone o Huawei.

Álvaro López-Medrano, ingeniero de telecomunicaciones y primer ejecutivo de ToT Power Control, saltó a la palestra como nunca antes después de que un juzgado de lo mercantil de Barcelona obligase a Xiaomi a aportar una fianza de 200.000 euros en un juzgado de cara al lanzamiento de uno de sus nuevos productos durante el pasado Mobile World Congress.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, el ingeniero confirma que seguirá adelante en las acciones contra el coloso chino con una demanda que será presentada en breve plazo, y explicó los motivos subyacentes a este pleito y a otros. Se muestra convencido no sólo de tener razón, sino de que la Justicia se la dará.

La empresa ya había saltado a los medios por otro juicio, el que mantiene con Huawei y Vodafone en los tribunales españoles y que, si el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid les da la razón, podría terminar, según el informe pericial elaborado por EY, con una indemnización que oscilaría entre los 332 y los 2.000 millones de euros. El secretario general y director de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, Pablo de Carvajal, declarará en el juicio. López-Medrano está convencido de que su testimonio favorecerá su postura.

¿Pero qué es ToT Power Control y por qué vamos a escuchar su nombre más a menudo durante los próximos meses?

El directivo empezó su carrera en Andersen Consulting, hoy Accenture. Tras pasar unos años en Estambul hizo un máster en Astronáutica e Ingeniería Espacial en la Universidad de Cranfield, al norte de Londres. De ahí pasó a trabajar en EADS-CASA y a desarrollar una serie de ideas que le llevaron a fundar ToT y a generar cuatro patentes relacionadas con el problema del control de potencia en telefonía móvil 3G.

Contada por López-Medrano, sus historia es la de una pequeña compañía innovadora española que contó con el talento del veterano catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid José María Hernando Rábanos y de sus equipos y que, después de quince años de esfuerzos y siempre según su versión de los hechos, se vio traicionada por las empresas en las que confió para extender su innovación.

El 1 de septiembre de 2016, su compañía interpuso una demanda contra Huawei y Vodafone, de forma solidaria, por competencia desleal, infracción de patentes, uso indebido y revelación del secreto industrial e incumplimiento contractual. Vodafone Ventures mantiene una pequeña participación en la empresa que empezó en el 10% pero que se ha ido diluyendo hasta situarse en el entorno del 6%.

Intentar explicar la naturaleza de sus patentes en un medio generalista es desafiante, pero tiene que ver con cómo reaccionan los teléfonos a privaciones de señal y a situaciones de alta densidad, lo que determinan 'entorno Manhattan'. ¿Entras en un túnel o en un ascensor? Con su tecnología, el teléfono recupera antes la conexión y gasta menos energía al hacerlo, lo que supone también ahorros de batería. Es una solución extrema para entender cómo funciona su tecnología y que sirve también para descubrir quién la ha aplicado sin pagar por ello.

López-Medrano explica que, durante mucho tiempo, su empresa colaboró con Huawei y Vodafone intentando llegar a un acuerdo para licenciar su tecnología, que finalmente se vio frustrado. En teoría, porque según ellas el beneficio que aportaba su tecnología no compensaba el coste de la implantación. Esto no sería grave de no ser porque ambas empresas pasaron años intentando patentar lo que ellos ya habían registrado y, lo que sería aún peor, el secreto industrial que compartieron con ellos.

Este tipo de situaciones provocó que su tecnología pudiera terminar en manos de distintos fabricantes de terminales como Xiaomi. ¿Y por qué demandar a Xiaomi si podría estar en otros muchos dispositivos de otras empresas? Fácil: porque podían.

Dado que el Mobile World Congress de Barcelona es una puerta de entrada a Europa para muchos fabricantes, existe un protocolo de guardia con los juzgados mercantiles para resolver reclamaciones de este tipo durante la feria. Y puesto que Xiaomi se encuentra en el proceso de entrar en el mercado europeo, con tiendas ya abiertas en nuestro país, era un momento clave: ahora o nunca. El juez optó por fijar unas cautelares de 200.000 euros. A continuación, llegará la demanda.

Desde Vodafone declinan pronunciarse dado que no comentan procesos judiciales en marcha, aunque señalan a EL ESPAÑOL que confían en que sus intereses "sean protegidos". Huawei, por su parte, rechaza las alegaciones de ToT y asegura que "ejercitará su legítimo derecho de defensa, con el fin de proteger sus intereses".

¿Trols de patentes?

López-Medrano reconoce abiertamente que su proyecto de telecomunicaciones ya se basa, principalmente, en defender los derechos que considera vulnerados. Así, ha entrado a título individual en la compañía el veterano abogado de patentes Matthew Vella, uno de los responsables del éxito de la gigantesca compañía dedicada al holding de patentes Acacia. Vella fue quien les recomendó recurrir al laboratorio canadiense Tech Pats, que elaboró la documentación que el juez utilizó para imponer las cautelares a Xiaomi.

En todo caso, López-Medrano niega las acusaciones de que son meros trols de patentes, ese tipo de compañías que compra paquetes de derechos y que se meten en litigios para llegar a acuerdos que normalmente salen más baratos que afrontar los enormes costes legales. Otra cosa es que, acabada toda esperanza de rentabilizar su tecnología por los procedimientos normales, hayan terminado luchando en los tribunales.

López-Medrano reconoce que ha mantenido conversaciones con fondos de litigios especializados en financiar pleitos. Pero el directivo asegura que los más de 300 socios del grupo -que empezó con aportaciones de amigos y familiares- no han tomado una decisión firme al respecto.

Cáncer y psiquiatría computacional

Sus esfuerzos fuera de los juzgados los centra en otras dos compañías. Una de ellas es Plebiotics, que empezó como plataforma tecnológica para pequeñas farmatech en la búsqueda de moléculas y que ha terminado convirtiéndose en una pequeña farmacéutica por sí misma. De hecho, ha completado los ensayos in vitro de dos compuestos anticancerígenos para el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico, el más común, con cerca del 80% de los casos. ¿El objetivo? Crear un medicamento que genere menos mecanismos de resistencia y mejore la eficacia a largo plazo del tratamiento.

La otra es Bitsphi, que se dedica al ámbito de la psiquiatría computacional. Concretamente, al desarrollo de modelos matemáticos para diagnosticar enfermedades mentales.

¿Qué depara el futuro? El directivo se niega a comentar su estrategia legal futura. Pero no parece que vayan a detenerse ahora. Con la velocidad típica de la justicia, más vale quedarse con el nombre de ToT. Vamos a pasar años escuchando hablar de ellos.