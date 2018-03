Inquietud entre los franquiciados de Telepizza por conversar con Pizza Hut

Llevan meses tratando de que se les cuente qué se habla en las reuniones, pero reina la confidencialidad; la inquietud, por tanto, aumenta. Franquiciados en España de Telepizza se movilizan para saber qué habla su compañía con Yum! Brands, el grupo propietario de Pizza Hut, quien fuera el mayor competidor de Telepizza en España.

"Telepizza Group comunica que en la actualidad está manteniendo conversaciones con YUM! Brands, Inc. sobre las condiciones bajo las que la sociedad podría operar tiendas Pizza Hut en diversos mercados, incluyendo Latinoamérica, así como otras fórmulas de colaboración entre las marcas Telepizza y Pizza Hut", confirmaba la marca en un hecho relevante remitido a la CNMV en octubre, por una información adelantada por El Economista. Una confirmación que los franquiciados consideran insuficiente, por lo que exigen saber si va a cristalizarse algún acuerdo en España y qué repercusión puede tener para ellos.

En este sentido, y después de haberse reunido con la compañía, la Asociación de Franquiciados de Telepizza (AFTPZ) alega que no han recibido respuesta sobre las cuestiones relevantes para "defender los derechos" de los franquiciados de Telepizza en España ante una posible introducción de Pizza Hut; entre ellas, qué tipo de operación se va a llevar a cabo, que se ofrezcan garantías de la división de enseñas o que se garantice la renovación de los contratos de franquicia.

Denuncia a la CNMC

Consultadas por este periódico, fuentes de Telepizza explican que, más allá de asegurar que trabajan "para el crecimiento de los franquiciados, que son quienes nos han traído aquí", no pueden desvelar ni la forma ni el fondo de las negociaciones con Yum! Brands, puesto que es una empresa cotizada. "Cuando las cosas se puedan contar, se contarán", explican, recordando que el 70% de sus tiendas son de franquiciados.

Un extremo que no convence a esta Asociación, que esta semana ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un escrito mediante el que denuncia "la posible vulneración de la operación referida del derecho de la competencia", alegando que confluiría bajo la dirección de Telepizza el destino en España de dos marcas competidoras.

En este sentido, apuntan y enumeran las posibles implicaciones "respecto del mantenimiento de la marca y establecimientos de Telepizza, de la utilización de procedimientos, información o actividades concurrentes en el mercado, de la delimitación y estructura de zonas de exclusividad, de la no confusión de los sistemas de producción, comercialización, métodos de operaciones y signos distintivos, del conocimiento de los datos y métodos de las distintas marcas, de la no utilización de los suministros y proveedores comunes y alteraciones de precios entre ambas enseñas; o de la política de publicidad y marketing y se evite las intromisiones entre una y otra enseña".

Piden, además, que la CNMC se pronuncie acerca de si la supuesta operación entre Telepizza y el grupo Yum constituye una concentración económica que precisa de la autorización previa para resultar válida. "Hemos insistido a través de los cauces pertinentes hasta en tres ocasiones al objeto de lograr información al respecto de esta operación, y las respuestas han sido insatisfactorias, evasivas o inexistentes", alegan estos franquiciados.

Apuntando que han estado luchando contra Pizza Hut desde 1994, la asociación rechaza que pueda introducirse de nuevo en España "a través de nuestra franquiciadora y sus conocimientos". "No resulta ético y también parece que no resulta ajustado a la legalidad que Telepizza pueda gestionar ambas marcas, lo mismo que a los franquiciados no se les permite gestionar cualquier negocio que fuera competencia", insisten. De momento, habrá que esperar a las nuevas comunicaciones a la CNMV. Todo lo demás, hipótesis.

Zena se fue con Domino's

La brutal competencia entre Telepizza y Pizza Hut perdió fuerza cuando el grupo Zena, su masterfranquiciado en España, decidió no renovar el contrato con Yum! en 2009 y firmar otro con Domino's Pizza.

Por aquel entonces, Yum! Brands, propietario también de Taco Bell o Kentucky Fried Chicken, perdió 100 de los 130 locales con los que contaba en España. Esta podría ser una nueva oportunidad para impulsar su negocio.