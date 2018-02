El Caso del Banquero que ha Inquietado a Medio Sector Financiero

Vaya semanita me he pegado. Gracias a que Luis de Guindos tenía que ir al Parlamento Europeo a Bruselas, me he permitido el lujo de irme unos días por allí. Quería saber qué se cocía en los pasillos bruselenses y, de paso, hacer algo de lobby para algunos de mis clientes.

Lo primero que he sacado en claro es que al irlandés Lane el lunes le espera una buena. En el Eurogrupo le van a presionar como si no hubiera mañana para que dé un paso lado. No gusta eso de que haya dos candidatos en liza para la vicepresidencia del BCE, y parece que van a intentar que el ministro de Economía se quede como candidato en solitario. Veremos si lo consiguen, porque anda bastante empecinado Lane en seguir adelante, y no le veo muy dispuesto a hacer caso a las presiones. Mucho tendrán que prometerle.