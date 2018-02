El Caso del Clan de las Zapatillas’

Mi acompañante está ufano, no puede evitarlo. “Existía una teoría en el Distrito C de Telefónica que decía que José María Álvarez-Pallete favorece a directivos en el seno de la operadora por el mero hecho de que comparten con él su hobby de correr, pero acaba de desmontarla de un plumazo”, me cuenta.

Me deja loca. Es cierto que algo había escuchado dentro de mis fuentes de la compañía. Muchos directivos que jamás habían corrido en su vida, a medida que Álvarez-Pallete fue cogiendo peso en el seno de la misma, se reconvirtieron en maratonianos a gran velocidad. Pero ignoraba que realmente eso hubiera tenido efecto alguno sobre la organización.