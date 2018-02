La receta de Cortefiel para resurgir: ventas 'online' y expansión internacional

Cuando Jaume Miquel se puso al frente del Grupo Cortefiel en septiembre de 2016 sabía que iba a tener que realizar una profunda transformación. El tercer mayor grupo español de distribución de moda (después de Inditex y Mango) lleva desde entonces sumido en un proceso de cambio para desprenderse de la deuda que arrastra y mejorar tanto la forma como el fondo de las tiendas. De momento, parece que les está dando resultado.

Este martes la compañía ha presentado los resultados de los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal. En este tiempo -marzo a noviembre- el grupo disparó un 81,7% su resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente, hasta alcanzar los 110,9 millones de euros, frente a los 61 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, durante este periodo, los ingresos del grupo superaron los 810 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo período del ejercicio anterior. A 30 de noviembre, la deuda neta se redujo hasta los 555,9 millones de euros. Y esto, la reducción de la deuda, ha sido uno de los puntos claves de la gestión de Miquel. En marzo, cuanto los fondos CVC y PAI adquirieron el 100% del grupo, se situaba en cerca de 900 millones.

"Desde el inicio de este ejercicio Grupo Cortefiel experimentó un excelente comportamiento en todas las marcas y canales de distribución", aseguran desde la compañía de Pedro del Hierro, Springfield o Women' Secret a este periódico. Y recalcan su satisfacción: "Estamos viendo como la compañía responde de forma más que satisfactoria a la estrategia puesta en marcha a finales del año 2016”. Pero, ¿en qué consiste esta estrategia?

Tiendas saneadas, control de stock y nueva imagen

Reforzado por la apuesta de los fondos por el grupo, Miquel ha continuado con el proceso que empezó cuando asumió la dirección de la compañía. Un proceso que ha consistido, en la práctica, en trabajar en las tiendas, la expansión internacional, el canal online y la imagen de marca. "Tras una mejora en las magnitudes operativas durante los últimos meses, seguiremos trabajando para acelerar y seguir con el proceso de mejora continua en presencia global, digitalización, ventas y rentabilidad”, apuntan desde la compañía.

Durante este tiempo, Cortefiel ha dedicado esfuerzos al saneamiento de la red de tiendas; esto es, cerrar las que no son rentables y abrir en lugares que les reporten mejores resultados. Aunque no revelan los datos desglosados sobre cierres y aperturas, desde la compañía aseguran que el número de tiendas que mantienen no ha variado demasiado. A 30 de noviembre de 2017, Grupo Cortefiel contaba con una red de 1.971 tiendas distribuidas en más de 80 países, de las cuales 1.181 son propias, 678 franquicias y 112 córners.

Y entran aquí sus aspiraciones de expansión internacional. El grupo quiere abrir 500 tiendas más en los próximos cinco años. Irlanda, Francia, Líbano, Qatar, Bélgica, India, Cuba, Eslovenia, República Dominicana o Rusia están entre los países donde Cortefiel ha abierto establecimientos recientemente, y donde no descartan mayor presencia.

Aunque tampoco facilitan datos de sus marcas por separado, el grupo apunta a que todas están creciendo. Después de más de 15 años, Pedro del Hierro ha vuelto a la Cibeles Fashion Week y Cortefiel ha vuelto a invertir en publicidad en televisión. Quieren resurgir, y quieren que lo hagan todas sus marcas en todos los canales. Especial atención merece el canal online, cuyas ventas se incrementaron en un 33,4% en cómputo total para este periodo, con crecimientos superiores al 30% en todas las marcas.

"La solidez financiera y operativa actual nos sitúan en una posición óptima para seguir cumpliendo los objetivos planteados en el plan estratégico", aseguran desde el grupo. Al tiempo.