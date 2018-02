Ana Botin estrena su cuenta de Twitter: "Hola, Hello, Bom día"

A.M.

Ana Botín se estrena en Twitter. Y lo ha hecho por la puerta grande: cuenta verificada y primer hilo. La presidenta de Banco Santander se ha lanzado a la red social con un sencillo "Hello, Hola, Bom día #myfirstTweet" para dar paso a una cadena de mensajes en los que, en español y en inglés, asegura que "ha decidido usar Twitter para aprender de otros y compartir mis opiniones".

La presidenta de Santander, cuyo perfil @AnaBotin cuenta ya más de 1.900 seguidores, tiene el perfil activo desde julio de 2014, pero hasta el momento no había publicado ningún mensaje. En su biografía, Botín se define como "entusiasta por la gente, presidenta ejecutiva de Santander, madre y esposa". Y agrega: "Apasionada por la educación y el planeta. Practico yoga, aunque no tan a menudo como me gustaría".

"Además de finanzas y del Santander tengo otros intereses sobre los que tuitearé: la educación, el emprendimiento y el futuro del trabajo, la capacidad transformadora de la tecnología digital, el crecimiento inclusivo, los deportes, el yoga... incluso el té", apunta la 'número 1' de Santander en uno de sus tuits.

Botín no es la primera entre los grandes ejecutivos que cuenta con un perfil en Twitter. Antonio Huertas, presidente de Mapfre, se unió en marzo de 2016 y tiene 2.107 seguidores y 928 mensajes lanzados. También está el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que es bastante más activo en la red social: 33.700 tuits y 64.400 seguidores.

Más discreto, pero con una base de seguidores, el presidente de Acciona: José Manuel Entrecanales tiene un 7.390 'followers' y 858 mensajes publicados. Tampoco falta la presidenta de Dia, Ana María Llopis, que dirige sus mensajes (15.400 tuits hasta el momento) a más de 17.300 seguidores.

La relevancia de la presencia digital

La presencia de los altos ejecutivos de las compañías en las redes sociales tiene más relevancia de lo que podría parecer. Para los expertos, les convierte en una figura más cercana.

El último informe de Inversión Digital elaborado por la EAFI Feelcapital, la primera empresa de asesoramiento robótico regulada en Europa, destacó a tres empresas por su inversión digital: Mapfre, BBVA y Santander.

En este mismo estudio se destaca, además, que el papel de los directores ejecutivos es definitivo para el posicionamiento digital de las empresas, algo que contrasta, sin embargo, con la marcada ausencia de directivos en las redes sociales.

Además, la mayoría de los ejecutivos optan por Linkedin antes que por Twitter. Por el momento, solo el CEO de Andbank, Carlos Aso, que tiene 480 seguidores en Twitter y más de 500 contactos en Linkedin; y el de BBVA, Carlos Torres Vila, con algo más de 200 seguidores, son de los pocos que se han atrevido a lanzar sus primeros 'trinos'.