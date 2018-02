Colonial pagaría 190M por sacar de Bolsa a los accionistas ‘díscolos’ de Axiare

Que la OPA de Colonial sobre Axiare salía adelante, se daba por descontado, toda vez que las plusvalías de los inversores que acompañaron a la socimi ‘opada’ desde su salida a Bolsa, en junio de 2014, eran muy cuantiosas, superiores al 80%, desde los 10 euros a los que entraron a los 18,36 ofrecidos por la socimi presidida por Juan José Brugera y que dirige, como consejero delegado, Pere Viñolas.

La única duda que existía era saber si la aceptación alcanzaba el 90% de las acciones a las que se dirigía la oferta. Exactamente, 50,67 millones de acciones, equivalentes al 64,09% del capital de Axiare.

A 4,75 millones de acciones para llegar al 90% de aceptación

No fue así. Colonial se quedó a las puertas. Llegó hasta el 81,55% de las acciones objeto de la oferta. Tenedores de 45,91 millones de títulos dijeron que sí y percibirán casi 843 millones de euros, pero accionistas con 13,14 millones de títulos de la socimi ‘opada’ dirigida por Luis López de Herrera-Oria decidieron no aceptar. Faltó la adhesión de 4,75 millones de acciones para que ese umbral del 90% se hubiera alcanzado.

De haberse llegado a esa aceptación, hubiera entrado en liza la ejecución de los derechos de compra y venta forzosa, recogidos en la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 47 del Real Decreto, de julio de 2007, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. Y, en este sentido, se hubiera procedido “de forma inmediata a iniciar el proceso de fusión por absorción” de Axiare por parte de Colonial.

Fusión, mantenimiento en Bolsa o exclusión

Al no hacerlo, como recogía el folleto de la OPA, Colonial valorará el resultado alcanzado para “determinar la conveniencia o no de llevar a cabo la mencionada fusión”. Y, si no se produce, la socimi presidida por Juan José Brugera “decidirá si mantiene Axiare como sociedad cotizada dentro de su grupo o, por el contrario, promueve una oferta de exclusión de cotización de Axiare”.

Y en esas están. Si finalmente Colonial decide que Axiare deje cotizar, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL creen que, de hacerse en un breve plazo, debería mantenerse la oferta de 18,36 euros, con lo que los 13,14 millones de títulos recibirían unos 190 millones de euros.

La alternativa de 'papelitos' de Colonial

Cabría la otra opción recogida en el folleto de la OPA, recuerdan a este periódico desde la socimi Colonial, “que se fuera a una ampliación de capital y que, en lugar de dinero en efectivo, se ofreciera a estos accionistas papelitos de una sociedad con gran liquidez”, apuntan.

La alternativa a no aceptar nada, por parte de los inversores institucional titulares de ese 13,14% de Axiare, sería quedarse en una empresa que, señalan desde la socimi presidida por Juan José Brugera, está llamada a convertirse en un “auténtico chicharro bursátil”, como se puede apreciar en el bajón de su cotización en las últimas sesiones.

Axiare, un 'chicharro' a la vista

Claramente a la baja desde el pasado 30 de enero tras el cierre del plazo de aceptación, por debajo de los 18 euros. Este lunes -en la primera sesión tras comunicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el resultado de la OPA- Axiare cerraba en 17,34 euros, con otra caída del 1,48%. “No parece que lo de quedarse en Axiare sea una opción para estos grandes fondos”, estiman desde Colonial.

Sea una u otra opción la que aborde Colonial para quedarse con el 100% de Axiare, fuentes de la socimi aseguran que la decisión se tomará en breve. A lo largo de este mes de febrero, e incluso podría ser esta misma semana en el marco de un consejo de administración extraordinario.

Mientras se sustancia esta cuestión -OPA de exclusión de Axiare o ampliación para ofrecer títulos de Colonial a los últimos accionistas que quedan en la ‘socimi ‘opada’-, la liquidación de la oferta conlleva algunas obligaciones para la sociedad presidida por Juan José Burguera.

Compensaciones recíprocas con los fondos

Entre ellas, la de compensar a los fondos GAM y GIC, a los que, horas antes de lanzar la OPA, entre el 12 y el 13 de noviembre, Colonial compró 3.146.287 acciones, equivalentes al 3,98% del capital de Axiare. Como adquirió estos títulos a 18,25 euros, por debajo de los 18,36 finalmente ofertados, la compensación en efectivo es de 330.000 euros para GIC y 16.091 euros para GAM.

Estas cantidades son el resultado de multiplicar el número de acciones compradas por Colonial por la diferencia (0,11 euros/acción) entre el precio por acción ofrecido en la oferta y el precio que les fue pagado.

El día antes del lanzamiento de la OPA, Colonial también compró al fondo Pelham otro paquete de 7,36 millones de acciones de Axiare (el 9,32% de su capital). En este caso, al pagar Colonial estos títulos a 18,5 euros, será el fondo estadounidense el que abone algo más de un millón de euros a la socimi española.