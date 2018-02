El triunfo del 'Ariel americano' y otros anuncios de la Superbowl

Tide, el Ariel americano y propiedad también de Procter and Gamble, es una de las marcas de detergente más populares del mundo. Con casi 70 años en el mercado, fue el verdadero vencedor de la Superbowl, un gran show de la publicidad en el que además se ve un partido de fútbol americano.

Tide Ad

En este anuncio, protagonizado por David Harbour, el sheriff de Stranger Things, el anunciante juega con la idea de que, en realidad, todos los anuncios que ves en tu día a día, son anuncios de Tide, teniendo en cuenta lo limpia que llevan siempre la ropa sus protagonistas.

Pero si el anuncio es gracioso, tiene una segunda parte descacharrante que juega al "anuncio dentro del anuncio" y que cuenta con la presencia del hombre de Old Spice.

En España no fue tan popular, pero en EEUU estos anuncios, con el lema 'El hombre al que tu hombre podría oler', duraron años y la imagen de un afroamericano atractivo y fornido sobre un caballo blanco es icónica. Nótese la envidia del redactor al ver que el exfutbolista Isaiah Mustafa, a punto de cumplir los 43 años, está exactamente igual que en su primer anuncio, del año 2010.

Old Spice Tide

¿No se lo creen? Sólo hay que recordar el anuncio de 2010, que ya cuenta con casi 55 millones de visualizaciones y ha convertido la frase 'I´m on a horse' en toda una declaración de intenciones. "Hola, señoras. Mirad a vuestro hombre. Después miradme a mí. Luego a él. Luego a mí. Tristemente, él no soy yo". El anuncio de Saatchi & Saatchi New York para Tide tenía una ventaja: Old Spice también es una marca de Procter and Gamble.

I´m on a horse

Pero no fueron los únicos anuncios de Tide. Tuvimos también a David Harbour machacando al tenis a un grupo de ancianos y bailando como Don Limpio.

En todo caso, no fue el único anuncio rompedor de la Superbowl. Lo que nos lleva a hablar de Netflix.

El estreno más rápido desde un anuncio...

El anuncio de película más rápido del mundo

La compañía de vídeo que preside Reed Hastings innovó como nunca lo había hecho ninguna otra empresa de su categoría con un movimiento audaz. Promocionó su película The Cloverfield Paradox, durante la Superbowl, para estrenarla justo después del partido.

Era un movimiento sorprendente, dado que no se esperaba un estreno así de rápido del film de Paramount y Bad Robot. Pero fue ingenioso y un buen intento de llevarse la audiencia de la Superbowl desde el partido hasta el streaming.

Otro trailer interesante de la Superbowl no tenía siquiera una película en la que respaldarse. Fue sólo un movimiento ingenioso de Turismo de Australia para promocionar el país utilizando una supuesta secuela de la película Cocodrilo Dundee con Danny McBride haciendo las veces del hijo americano del mito que interpretó Paul Hogan en los 80.

El trailer estaba plagado de actores australianos como Isla Fisher, Hugh Jackman, Russell Crowe, Chris Hemsworth, Margot Robbie o Ruby Rose. Y la respuesta más habitual en redes sociales era: me da igual que sea un anuncio, queremos que la rueden.

Alexa pierde la voz

Otro de los mejores anuncios fue de Amazon, con una historia en la que su asistente digital, Alexa, pierde la voz. Protagonizado por Jeff Bezos, cuya figura últimamente es mucho más visible que hasta ahora, contó con celebridades estadounidenses intentando reemplazar al robot y con la perturbadora imagen de Sir Anthony Hopkins rodeado de pavos reales.

Y, por último, destacar el anuncio de Peter Dinklage, Tyrion en Juego de Tronos, que junto con Morgan Freeman libran una batalla imaginaria entre Doritos y Mountain View.